Medida excepcional en 'Supervivientes' por la última hora de Claudia y Gerard, con posible abandono y duras sanciones

A través de un comunicado, Mediaset ha avanzado que, en la séptima entrega de 'Tierra de Nadie', que ofrecerá Telecinco este martes 21 de abril a partir de las 23:00 horas, 'Supervivientes 2026' abrirá La Palapa de forma excepcional ante las graves acusaciones que se han cruzado Gerard Arias y Claudia Chacón y que han desembocado en que la concursante active el protocolo de abandono.

El reparto de la barbacoa del domingo ha roto la convivencia por completo y ha derivado en fuertes enfrentamientos en playa que se han ido de las manos y que podrían provocar la salida inminente de la participante más controvertida de la presente edición del concurso aventurero de Telecinco. Su decisión final será abordada en la emisión de este martes.

Además, el grupo de comunicación ha alertado en dicho comunicado de que el comportamiento de ambos supervivientes, que han llegado a una situación verdaderamente límite, no será el único motivo por el que se producirá una apertura extraordinaria de la Palapa, el punto neurálgico del formato.

Y es que la organización de 'Supervivientes 2026' va a emprender medidas disciplinarias debido a importantes robos de comida por parte de algunos concursantes en las últimas horas. "Acarrearán duras consecuencias", se advierte respecto a los autores de esos saqueos. Ion Aramendi y María Lamela serán los encargados de comunicar esas indeterminadas sanciones.

En un breve adelanto con imágenes de las discusiones entre Gerard y Claudia se aprecian acusaciones tremendamente graves. Ella le llama "manipulador" y un "cerdo" que va "foll****** a todas en los baños". Y él afirma que "por lo menos no cobro como tú, que te vas de vacaciones a gastarte 20.000 euros a la semana con un sueldo de dependienta". Ante esta insinuación tan delicada, la mallorquina ha pedido activar ese protocolo de abandono: "Yo no voy a permitir que un retrasado mental me llame a mí put*".

🔴Avance de la situación límite que obliga a una apertura excepcional de Palapa hoy. Claudia activa el protocolo de abandono por la acusación de Gerard: "Yo no cobro por fo**** como tú, que te vas de vacaciones a gastar 20 mil euros con un sueldo de dependienta"



Vía @mediasetcom https://t.co/dbqMO30xMy pic.twitter.com/6JLX8ET2LJ — Pedro Jiménez (@pedrojimeneztv_) April 21, 2026

Todo esto, la ceremonia de salvación entre Claudia, Almudena, Gerard e Ingrid y dos juegos -uno de recompensa y otro de prelíder- completarán la que, con toda seguridad, será la gala más tensa de lo que llevamos de 'Supervivientes 2026'.