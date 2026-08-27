Telecinco acelera e inicia las grabaciones de 'Rueda la Letra' con los primeros concursantes que enfrentarán 'El Rosco'

Telecinco ha dado un paso más ante el próximo lanzamiento de 'Rueda la Letra', el nuevo concurso que acogerá la prueba de 'El Rosco', y ya ha comenzado las grabaciones con los primeros concursantes que se enfrentarán al mítico reto del abecedario circular.

En concreto, ese inicio del rodaje se produjo este miércoles 26 de agosto tal y como ha podido verificar El Televisero; con la intención de que el formato se encuentre en antena lo antes posible, coincidiendo con la nueva temporada televisiva.

Telecinco y Bulldog TV, la compañía audiovisual a la que Mediaset ha confiado la producción de 'Rueda la Letra', con la elección de Rafa Guardiola como director tras dirigir 'Pasapalabra' durante diez años (2009-2019) en la cadena, han culminado el proceso de preproducción. Así, ahora, es momento de poner en práctica tanto 'El Rosco', el elemento vertebral del programa, como también las pruebas previas que se han construido minuciosamente para arropar al clímax final.

De momento, sobre estos juegos no hay información oficial y son todo un misterio que la cadena se guardará presumiblemente para la presentación del concurso. Tampoco existen pistas sobre quiénes serán los primeros dos contendientes que se medirán a 'El Rosco' en su nueva etapa en Telecinco.

En ese sentido, habrá que esperar a conocer si se trata de rostros emblemáticos que ya han pasado por 'Pasapalabra' y que, por tanto, son conocidos por el telespectador (el escenario más conveniente para aumentar la expectación) o si, en cambio, en el equipo de casting de 'Rueda la Letra' han optado más bien por arrancar el proyecto con caras nuevas y/o provenientes de otros game shows televisivos.

Mientras se resuelve este enigma, en Mediaset prosigue la campaña de promoción diseñada para generar evento de cara al estreno. En el último spot, el grupo ha ido más allá y, por primera vez, se ha lanzado a disparar un dardo muy expeditivo a la primera línea de flotación contra Antena 3 al señalar que llega "el único" y "el original" en alusión a 'El Rosco', pero sin citarle expresamente por ser una marca de ITV Studios.

Montaje promo 'Rueda la Letra'

Así, Telecinco presume de poseer "la prueba más famosa de la televisión" mientras 'Pasapalabra' mantiene una prueba final, 'AlaZ', que es considerada un plagio de 'El Rosco' y un quebrantamiento de la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la emisión de cualquier espacio basado en la dinámica del mismo. De ahí que Mediaset y MC&F hayan decidido no quedarse de brazos cruzados y demandar con la intención de paralizarlo cautelarmente.

El concurso con la prueba final más famosa de la televisión está a punto de aterrizar en #Telecinco y @MedInfinityES 🛞



🔵 #RuedaLaLetra, estreno muy pronto pic.twitter.com/3rCIecTSQ8 — Telecinco (@telecincoes) August 26, 2026

Si bien, "el único" y "el original" son dos potentes y afilados claims que el canal ha colocado de manera calculada en la que ha sido su primera promo desde parte del plató de 'Rueda la Letra'. Un plató que, además, aguarda ciertas similitudes con el de 'Pasapalabra', pero también grandes diferencias. La más evidente, que la clásica mesa redonda del centro del set es sustituida por unos atriles tanto para el presentador, Carlos Sobera, como para los participantes.

Por lo demás, las semejanzas son ciertamente numerosas: la disposición del público, las gradas, las pantallas empleadas… Un diseño y una configuración que no parecen estar hechos al azar y que, posiblemente, buscan que el público consumidor de 'El Rosco' en 'Pasapalabra' encuentre una conexión con 'Rueda la Letra'. O, al menos, un elemento de enlace más como lo es también el logotipo, que será el abecedario en su icónica forma de rosco para que la audiencia asocie este concurso con el juego más histórico y mediático de la televisión.