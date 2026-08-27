Durante todo el verano, 'First Dates' ha estado disputándose el liderazgo con 'Viaje al centro de la tele' en el access prime time. Este miércoles, el dating show presentado por Carlos Sobera anotó récord en estos meses estivales con un 10,8% siendo líder absoluto de su franja. Además consiguió su programa más visto hasta ahora con 1.034.000 espectadores.

Con estos datos, 'First Dates' superó con creces a todos sus rivales pues 'Viaje al centro de la tele' se quedó este miércoles en un 7,3% y 720.000 y 7,8% y 756.000 espectadores con su doble entrega en La 1. Mientras que la reposición de 'El Hormiguero' bajó en Antena 3 al 7,3% y 711.000 seguidores.

No muy lejos se quedó 'Cifras y letras' en La 2 con un 6,5% y 630.000 seguidores. Y en Cuatro, 'Viajeros Cuatro' se conformó con un 4,9% y y 473.000 seguidores mientras que la reposición de 'El Intermedio' en La Sexta no pasó del 3,1% y 303.000 espectadores.

💘 'First Dates' firma su MEJOR CUOTA en en el access de @telecincoes con un 10,8% y su PROGRAMA MÁS VISTO con 1.034.000 espectadores de media. LÍDER ABSOLUTO DE SU FRANJA



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'Maestros de la costura Celebrity' lidera con su final menos vista del talent

Después, en prime time fue 'Maestros de la costura Celebrity' quién se llevó el gato al agua con la final que coronó a Beatriz Luengo como ganadora. Así, el talent presentado por Raquel Sánchez Silva despidió su segunda temporada con famosos con un 9,4% y 521.000 espectadores. Un dato que hace que sea el mejor resultado del programa producido por Shine Iberia en las últimas cuatro semanas.

No obstante, se trata de la final menos vista de la historia del talent de costura incluyendo las seis ediciones con anónimos y la primera de la versión 'Celebrity'. En concreto esta última marcó un 9.6% de share y 623.000 espectadores en 2025, por lo que de un año para otro el programa se deja por el camino dos décimas y casi 100.000 seguidores.

LÍDER la final de @MaestrosCostura 'Celebrity', conquistando a 521.000 espectadores y a un 9.4% de share en el prime time de @La1_tve



🧵 Más de 2 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ug04TvVYTN — Dos30' (@Dos30TV) August 27, 2026

Con ello, 'Maestros de la costura Celebrity' cierra su segunda edición en TVE con una media del 10.1% y 573.000 espectadores, lo que supone repetir la misma marca que en la edición anterior aunque perdiendo 136.000 televidentes. Eso sí, cabe señalar que al emitirse en verano el consumo es mucho menor y eso sin lugar a dudas ha terminado afectando a los resultados del talent de costura.

Pese a todo, como decimos 'Maestros de la costura Celebrity' lideró la noche por encima de '¡Salta!', que cayó a mínimo en Antena 3 con un flojo 7.6% de share y 494.000 espectadores así como a Cine 5 Estrellas, que con la película 'Como locos... a por el oro' en Telecinco firmó también un 7,6% y 441.000 personas. Por debajo se quedaron 'Viajeros Cuatro' (4.6% y 307.000) y las reposiciones de 'Caso' en La Sexta (3.6% y 269.000 televidentes y 6.9% y 297.000).

Audiencias de las finales de 'Maestros de la costura':