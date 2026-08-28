'Sueños de Libertad', avance semanal del 31 de agosto al 4 de septiembre: La operación de Pablo y una misteriosa llamada en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3. La ficción vive momentos cruciales con la enfermedad de Pablo, la aparición de Bianca complicando la relación de Marta y Fina y los problemas en la fábrica.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 31 de agosto y el viernes 4 de septiembre a continuación:

Avance del capítulo 637 de 'Sueños de libertad' del lunes 31 de agosto

Gabriel se enfrenta a las dependientas en 'Sueños de libertad'

Tras su conversación con Damián y pensárselo mucho, Pablo toma una decisión sobre su operación y accede pasar por el quirófano. Pero quiere dejar todo cerrado por lo que pueda ocurrir y le pide a Nieves que hable con el notario para ver que todo su testamento está en orden. Y además le confiesa que quiere ponerse en contacto con su hermana Soraya y poder arreglar las cosas con ella.

Paula no sabe cómo actuar después de lo mal que le ha tratado Claudia por el asunto del robo y Valentina le hace ver que no tiene que dejarse llevar por la rabia y trata de mediar entre ambas compañeras. Después, Paula intenta ayudar a Claudia a salir de un apuro con una de sus clientas al ver cómo los perfumes Brossard están escondidos.

Eduardo se siente culpable de que Roque acudiera a su reunión con Damián borracho y además le preocupa que Roque eche a perder el trabajo de su padre tras sentir que Federico era un traidor y por ello, trata de hablar con Damián para conseguir que le de una nueva oportunidad al joven pero él lo rechaza. Por su parte, Don Agustín ofrece su ayuda a Nieves tras descubrir que Pablo ha pedido confesarse con el capellán del hospital.

Gabriel acude a la tienda y abronca a las dependientas tras descubrir que los perfumes franceses se han escondido por órdenes de Marta pero Claudia da la cara por su jefa. Tras ello, Gabriel se encara con Marta y amenaza con despedir a Claudia si no revoca el boicot a los productos Brossard. Por su parte, Bianca siembra una peligrosa duda en Fina sobre su relación con Marta cuando ella le confiesa que Marta está convencida de que ella quiere recuperarla como pareja.

Begoña muestra las dudas de acudir a su cita con Andrés y Beatriz insiste en convencerla y le ayuda a elegir el vestido con el que ir. Finalmente, Begoña lleva a Juanito a ver a su tío y ambos comparten un nuevo momento de complicidad mientras Beatriz les espía y les fotografía juntos para seguir a cabo con su plan. Y Miguel comparte con Claudia sus miedos con respecto a la operación de su padre y las posibilidades de que el tumor sea maligno.

Avance del capítulo 638 de 'Sueños de libertad' del martes 1 de septiembre

Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad'

Pablo y Miguel tienen una importante conversación antes de la operación y el médico trata de animar a su padre para que no sea tan negativo. Antes de irse al quirófano, Salazar se despide de sus hijos y de Nieves y les dedica unas emotivas palabras. Mientras, Mabel toma una decisión sobre su relación con Salva y decide romper definitivamente con él.

Paula le muestra a Tasio su malestar por haberle contado lo de su romance a Salva pues teme que Claudia pueda enterarse y la relación que están empezando a recomponer vuelva a saltar por los aires. Mientras, Marta les dice a las chicas que se dobleguen ante Gabriel tras su amenaza de despedir a Claudia y vuelvan a poner los perfumes Brossard a la vista de todos para evitar más problemas. Después, Tasio le da un regalo a Paula para disculparse con ella.

Tras ello, Marta pone al corriente a Andrés de las maniobras de Gabriel con las dependientas y se abre en canal sobre sus problemas con Fina. Y es que además está empezando a valorar que Bianca no es la causa de su crisis sino la excusa. Mientras, Fina se desahoga con Digna y le confiesa sus dudas sobre si no se equivocó en su decisión de volver a España y quizás su relación forma parte del pasado y solo viven de la ilusión.

Manuela cita a Roque para contarle que Eduardo trató de convencer a Damián para que le diera una nueva oportunidad y terminó poniendo en riesgo su puesto de trabajo por defenderle. Tras ello, Roque acude a ver a Damián para pedirle disculpas por su comportamiento con él en la última reunión y da el paso de revelarle que Eduardo es en realidad su padre.

Poco a poco, Valentina y Julia empiezan a entablar una relación con la ayuda de la dependienta con el regalo para su profesora. Y Andrés escucha su conversación y poco después comparte con su pareja que siempre ha deseado ser padre. Finalmente, Begoña no duda en decirle a Gabriel que se merece ser feliz como lo era con Andrés y deja claro que se siente muerta en vida y que ni siquiera sus hijos son suficientes para seguir luchando.

Avance del capítulo 639 de 'Sueños de libertad' del miércoles 2 de septiembre

Fina y Marta en 'Sueños de libertad'

Gabriel sigue mostrándose impasible ante la infelicidad de Begoña y no duda en enfrentarse a ella para que deje atrás su actitud y se encargue de cuidar de sus hijos. Tras ello, Begoña le confiesa a Beatriz que ha llegado el momento de alejarse de Andrés para evitar más problemas. Después, Begoña coincide con Andrés en la colonia y Valentina ve un gesto cómplice entre ellos.

Tasio les enseña a Digna y Damián que los anuncios de los perfumes de Brossard ya han empezado a salir en prensa. Paralelamente, Marta opta por devolverle el golpe a Gabriel y poner en marcha una campaña publicitaria a sus espaldas. Y la De la Reina le pide a Fina que le ayude con su plan. Las dos dejan al margen sus diferencias parar trabajar juntas en esta maniobra para salvar los perfumes De La Reina y terminan besándose.

Después, Digna trata de convencer a Damián para que acepte que Tasio vuelva a vivir en la casa familiar, pero él está preparando su nuevo nidito de amor para poder disfrutar de sus momentos de intimidad con Paula. Por otra parte, Damián le deja claro a Eduardo que tenía en mente despedirle pero que Roque acudió a verle y le reveló toda la verdad sobre su historia familiar y cómo le hizo replantearse su decisión de despedirle.

Nieves comparte con Pablo todas las novedades de su testamento y le confiesa que no ha conseguido localizar a su hermana Soraya. Salazar se despide de su familia antes de que le lleven al quirófano. Mientras esperan noticias de la operación, Mabel comparte con su madre que ha roto su relación con Salva y ella le pide no contarle nada por ahora a Pablo durante su recuperación.

Gabriel acude a la tienda para comprobar que los perfumes Brossard vuelven a estar en su sitio y pone a prueba a Claudia. Y Beatriz da el paso y le entrega las fotografías de Begoña con Andrés en el parque y le revela todos los detalles de la cita para abrirle los ojos.

Paula anima a Tasio para que no se deje pisar por Gabriel mientras él comparte con ella su intención de alquilar un piso para poder pasar tiempo juntos. Sin embargo, todo se va al traste cuando Damián le hace una propuesta inesperada a Tasio al pedirle que vuelva a vivir a su casa y le deja claro que no va a aceptar un no por respuesta.

Avance del capítulo 640 de 'Sueños de libertad' del jueves 3 de septiembre

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad'

Pablo despierta de la operación, que parece haber salido sin ningún tipo de complicación para él. Pero todavía no se sabe si el tumor era maligno o benigno y antes de saber nada, Salazar no duda en preguntarle a su hijo cuánto tiempo de vida le quedaría si fuera maligno y el médico le revela que entre 1 y 5 años de vida. Después, Miguel le hace una petición a Claudia: que le acompañe a ver a su padre al hospital.

Tasio comparte con Paula que ya no van a poder alquilar ningún piso para poder vivir juntos porque Damián le ha pedido que vuelva a vivir a su casa. Un cambio que rompe a la joven, que se marcha enfadada con él. Después Tasio habla con Marta para contar con su aprobación antes de regresar a la casa familiar.

Gabriel confronta a Begoña y le muestra las fotografías junto a Andrés y no duda en amenazarla con enseñar las instantáneas a toda la familia. Ella le reconoce que sigue enamorada de Andrés y ante los llantos de Juanito, Julia les interrumpe. Pero Beatriz sigue adelante con su maquiavélico plan para conseguir que Gabriel se aleje definitivamente de Begoña y se eche a sus brazos.

Bianca vuelve a mover ficha con Fina tras escucharla hablar de cómo está tan ilusionada al trabajar junto a Marta en la nueva campaña publicitaria y no duda en hacerle ver como Marta le está poniendo en peligro. Tras ello, la pintora hace una misteriosa llamada pues tiene un as en la manga en su venganza contra la De la Reina.

Roque sigue con muchas dudas sobre que hacer con su vida pues no parece tener muy claro que quiera seguir con el legado de Federico ahora que ha descubierto toda la verdad. Y tras hablar con Eduardo, opta por hablar con Damián, que no duda en aconsejarle y trata de convencerle de que luche y siga al frente de la empresa que fundó su tío.

Gabriel opta por no enseñarle por ahora a Andrés las fotografías con Begoña. Y después, Beatriz le hace una inesperada propuesta a Gabriel: que solicite la nulidad matrimonial utilizando dichas instantáneas. Por último, Tasio se instala de nuevo en la casa de los De La Reina y propone a su padre llevar a cabo un plan para favorecer los productos De La Reina frente a los franceses a espaldas de Gabriel.

Avance del capítulo 641 de 'Sueños de libertad' del viernes 4 de septiembre

Tasio y Paula en 'Sueños de libertad'

Julia, que cada vez es más consciente de las tensiones entre Begoña y Gabriel, no duda en defender a su madre ante él tras presenciar un nuevo enfrentamiento entre ellos.

Mientras, Pablo y Nieves esperan las noticias del diagnóstico sobre el tumor, la hermana de Pablo se ha puesto en contacto con él. Y Miguel y Mabel urden un plan para conseguir que Pablo esté feliz y tratan de conseguir que su tía y su padre se reencuentren y hagan las paces.

Paralelamente, Salva apoya a Mabel ante estos duros momentos y le deja claro que pese a su ruptura puede seguir contando con él para lo que necesite.

Francesco, el marchante de arte que conoce Bianca, no parece estar muy satisfecho con el trabajo de Fina pero la fotógrafa kle pide una nueva oportunidad para demostrarle de lo que es capaz.

Eduardo sigue tratando de recuperar el tiempo perdido junto a Roque y rememora junto a él sus años viajando por el mundo.

Finalmente, Gabriel toma una determinación sobre la nulidad y acaba con las esperanzas de Beatriz de poder retomar su relación sin esconderse.