'Sueños de Libertad', avance capítulo 636 del viernes 28 de agosto: la vida de Pablo en peligro y la manipulación de Beatriz a Andrés

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales con la crisis de Marta y Fina provocada por la irrupción de Bianca y la grave enfermedad de Pablo así como todos los problemas de la fábrica.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Miguel trata de reanimar a Pablo después de que pierda el conocimiento por la inflamación de la glotis ante la reacción alérgica a la morfina. Finalmente, el médico consigue reanimar a Salazar y le salva la vida ante la gran preocupación de toda su familia mientras Miguel le comunica los riesgos de la operación y Nieves pide tener calma.

Beatriz acude a la tienda para comprar un perfume y descubre que las dependientas han escondido los productos Brossard y después no duda en poner a Gabriel al corriente de su descubrimiento. Tras ello, la mujer acude a la colonia para hablar con Andrés sobre Begoña y trata de manipular al De La Reina para que vuelva a acercarse a ella.

Digna se da cuenta de los problemas de Marta y no duda en tratar de hacer ver a su sobrina que Bianca es una buena mujer y no tiene nada que ocultar defendiendo así a la pintora y anima a que haga que Fina vuelva a ver a la mujer de la que se enamoró. Pero su sobrina sigue insistiendo en que Bianca ha llegado a Toledo para quitarle a Fina.

En la cantina, Mabel sigue sin apoyarse en Salva y vuelven a tener una discusión después de que él le reproche que no le avisara del ingreso de su padre y le tenga al margen de los problemas de su familia

Mientras, en la tienda, Paula confiesa cómo cuándo vivió en la calle se colaba en casa de los De La Reina para robar comida y vuelve a defenderse de las acusaciones sobre los robos. Poco después, Valentina caza a la culpable de dichas sustracciones poniendo fin al misterio. Y tras ello, Claudia le pide disculpas a Paula por haberle acusado de ser ella la ladrona.

Finalmente, Eduardo decide dar explicaciones a Roque ante todas sus dudas sobre su relación con Federico y sus problemas en el pasado. El chófer le reconoce que le duele que su hermano se muriera sin poder reconciliarse pero su hijo le hace ver que quién creía que era su padre no merecía su perdón.

Por último, Damián trata de hacer ver a Pablo que tiene que hacer caso a los médicos y operarse por el bien de toda su familia ante sus temores de morir en el quirófano. Y Marta trata de arreglar las cosas con Fina pero ambas vuelven a tener un desencuentro por Bianca.

Pablo y Nieves en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad',Andrés se presentaba por sorpresa en casa de Begoña y Beatriz no dudaba en llevarse a Julia para dejarles a solas a Begoña y Andrés. El De La Reina se preocupaba por la situación de su cuñada tras ver una discusión de ella con Gabriel y ella le dejaba claro que está convencida de que Gabriel es el culpable del deterioro de Pablo.

Miguel consultaba con un compañero de facultad el diagnóstico de su padre. El médico le confirmaba que la operación es muy complicada y que hay posibilidades de que se complique y no salga bien. Además es posible que pueda haber metástasis y entonces las probabilidades de supervivencia son mínimas. Claudia acudía al dispensario para animar a su pareja y él le agradecía el gesto pero le pedía que le deje solo.

Marta decidía tomar medidas en las tiendas ante el movimiento de Gabriel para favorecer los productos franceses por delante de los De La Reina y decidía poner en marcha un plan con ayuda de Claudia y Valentina para frenar la venta de los perfumes de Brossard y favorecer los productos de su familia aunque eso suponga reabrir una nueva guerra con su primo.

Beatriz descubría a Begoña hundida en la cama y le insistía en que intente luchar por su amor con Andrés. Tras ello, la enfermera decidía escribirle una carta de amor confesándole sus verdaderos sentimientos pero finalmente decide destruirla. Por su parte, Bianca le contaba a Fina su encuentro con Marta y le dejaba claro que ella nunca haría nada que le hiciera daño. Después, Marta y Bianca tenían un fuerte desencuentro y ambas dejaban bien claro lo que piensan la una de la otra y Bianca conseguía que Marta dudara de sí misma.

En la cantina, Claudia y Tasio protagonizaban una monumental discusión por sus acusaciones a Paula sobre el robo de productos. Salva se daba cuenta de la tensión entre ellos y no dudaba en preguntarle a su amigo y finalmente Tasio le hacía una inesperada confesión: ha retomado su relación con Paula y le pedía que le guarde el secreto.

Mabel visitaba a su padre en el hospital. Posteriormente, cuando Miguel estaba a punto de revelarles a todos lo que le han dicho los médicos sobre la gravedad de la operación, Pablo sufría una fuerte reacción alérgica a la morfina y no podía respirar.