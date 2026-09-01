'Sueños de Libertad', avance capítulo 639 del miércoles 2 de septiembre: El giro de 180º de Marta y Fina y el golpe a Begoña en la serie de Antena 3

'Sueños de Libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales con la grave enfermedad de Pablo, la crisis de Marta y Fina por la irrupción de Bianca, entre otros tramas principales.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel sigue mostrándose impasible ante la infelicidad de Begoña y no duda en enfrentarse a ella para que deje atrás su actitud y se encargue de cuidar de sus hijos. Tras ello, Begoña le confiesa a Beatriz que ha llegado el momento de alejarse de Andrés para evitar más problemas. Después, Begoña coincide con Andrés en la colonia y Valentina ve un gesto cómplice entre ellos.

Tasio les enseña a Digna y Damián que los anuncios de los perfumes de Brossard ya han empezado a salir en prensa. Paralelamente, Marta opta por devolverle el golpe a Gabriel y poner en marcha una campaña publicitaria a sus espaldas. Y la De la Reina le pide a Fina que le ayude con su plan. Las dos dejan al margen sus diferencias parar trabajar juntas en esta maniobra para salvar los perfumes De La Reina y terminan besándose.

Después, Digna trata de convencer a Damián para que acepte que Tasio vuelva a vivir en la casa familiar, pero él está preparando su nuevo nidito de amor para poder disfrutar de sus momentos de intimidad con Paula. Por otra parte, Damián le deja claro a Eduardo que tenía en mente despedirle pero que Roque acudió a verle y le reveló toda la verdad sobre su historia familiar y cómo le hizo replantearse su decisión de despedirle.

Nieves comparte con Pablo todas las novedades de su testamento y le confiesa que no ha conseguido localizar a su hermana Soraya. Salazar se despide de su familia antes de que le lleven al quirófano. Mientras esperan noticias de la operación, Mabel comparte con su madre que ha roto su relación con Salva y ella le pide no contarle nada por ahora a Pablo durante su recuperación.

Gabriel acude a la tienda para comprobar que los perfumes Brossard vuelven a estar en su sitio y pone a prueba a Claudia. Y Beatriz da el paso y le entrega las fotografías de Begoña con Andrés en el parque y le revela todos los detalles de la cita para abrirle los ojos.

Paula anima a Tasio para que no se deje pisar por Gabriel mientras él comparte con ella su intención de alquilar un piso para poder pasar tiempo juntos. Sin embargo, todo se va al traste cuando Damián le hace una propuesta inesperada a Tasio al pedirle que vuelva a vivir a su casa y le deja claro que no va a aceptar un no por respuesta.

Marta y Fina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo y Miguel tenían una importante conversación antes de la operación y el médico trataba de animar a su padre para que no sea tan negativo. Antes de irse al quirófano, Salazar se despedía de sus hijos y de Nieves y les dedicaba unas emotivas palabras. Mientras, Mabel tomaba una decisión sobre su relación con Salva y decidía romper definitivamente con él.

Paula le mostraba a Tasio su malestar por haberle contado lo de su romance a Salva pues temía que Claudia pueda enterarse y la relación que están empezando a recomponer vuelva a saltar por los aires. Mientras, Marta les decía a las chicas que se dobleguen ante Gabriel tras su amenaza de despedir a Claudia y vuelvan a poner los perfumes Brossard a la vista de todos para evitar más problemas. Después, Tasio le daba un regalo a Paula para disculparse con ella.

Tras ello, Marta ponía al corriente a Andrés de las maniobras de Gabriel con las dependientas y se abría en canal sobre sus problemas con Fina. Y es que además está empezando a valorar que Bianca no es la causa de su crisis sino la excusa. Mientras, Fina se desahogaba con Digna y le confesaba sus dudas sobre si no se equivocó en su decisión de volver a España y quizás su relación forma parte del pasado y solo viven de la ilusión.

Manuela citaba a Roque para contarle que Eduardo trató de convencer a Damián para que le diera una nueva oportunidad y terminó poniendo en riesgo su puesto de trabajo por defenderle. Tras ello, Roque acudía a ver a Damián para pedirle disculpas por su comportamiento con él en la última reunión y daba el paso de revelarle que Eduardo es en realidad su padre.

Poco a poco, Valentina y Julia empiezan a entablar una relación con la ayuda de la dependienta con el regalo para su profesora. Y Andrés escuchaba su conversación y poco después compartía con su pareja que siempre ha deseado ser padre. Finalmente, Begoña no dudaba en decirle a Gabriel que se merece ser feliz como lo era con Andrés y dejaba claro que se siente muerta en vida y que ni siquiera sus hijos son suficientes para seguir luchando.