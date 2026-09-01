Alba Carrillo se deslengua contra Ana Rosa por cómo fue su regreso a Telecinco: "Quiere ir de reportera de guerra"

Continúa la cruzada de Alba Carrillo con Ana Rosa Quintana. Este lunes, 31 de agosto, la presentadora ha vuelto a ponerse al frente de 'El programa de AR' en Telecinco tras sus vacaciones de verano, y lo ha hecho desplazándose a Ceuta para cubrir la última hora de la crisis migratoria. Aunque muchos espectadores tacharon la visita de "circo".

"Buenos días desde Ceuta, desde España, desde Europa. En estos momentos difíciles, todos los españoles somos ceutíes, aunque el presidente cerrase el Estado por vacaciones enviando aquí a sus ministros a posar como si fuese un photocall", arrancó diciendo Ana Rosa, con un nuevo dardo a Pedro Sánchez. Según la comunicadora, "Sánchez ha gestionado la crisis convirtiéndose en un presidente sirena, vestido de cintura para arriba, y de cintura para abajo con bermudas y chanclas".

Aunque lo que más bochorno generó en la audiencia fue el hecho de que la presentadora llegara a Ceuta como la salvadora de la ciudad. En el vídeo mostrado por el magacín, se podía ver a un grupo de manifestantes ataviados con la bandera de España y coreando: "¡Ana Rosa, eres nuestra voz!". Esto dio pie a infinidad de memes y comentarios en redes sociales. Entre las más críticas con la periodista, se encontraba Alba Carrillo.

La conductora de 'El Sótano Club' en Ten y futura presentadora de La Séptima compartió un vídeo en sus redes sociales atacando duramente a Ana Rosa y, de paso, también a Telecinco y Antena 3. La exmodelo se grabó nada más salir de la ducha, explicando lo que le acababa de suceder: "He puesto la televisión, y yo normalmente veo TVE. Por el verano se han desconfigurado los canales y lo he tenido que volver a configurar porque solamente tenía Antena 3 y Telecinco, y no sabía cuál estaba viendo".

El duro ataque de Alba Carrillo a Ana Rosa tras su regreso como reportera desde Ceuta

Según Alba Carrillo, ambas cadenas se asemejan tanto que "no sabía si era Antena 3 o Telecinco porque son como separadas al nacer". Aunque se dio cuenta que estaba viendo el canal de Mediaset al ver a su mayor enemiga televisiva, a la que lanzó un duro dardo: "Creo que me he enterado un poco más gracias a que Ana Rosa iba despeinada, porque ella quiere ir como de reportera de guerra".

"Estoy aquí, aunque tengo mi peluquero y mi maquillador, o aunque me lo pueda hacer yo porque llevo más años que Carra Cuca en esto, pues voy a ir salvaje, al pie de la noticia", bromeó Alba Carrillo tras ver a Ana Rosa cuál reportera en Ceuta. "Dos de la misma escuela, me ha parecido tremendo. Entonces he cogido y he reseteado la televisión porque yo tenía que ver a mi Adela (González) dando un poquito de cordura al asunto", sentenció, elogiando la labor de la conductora de 'Mañaneros' frente a Susanna Griso y Ana Rosa Quintana.

Alba Carrillo saca su artillería y ataca a Antena 3 y Telecinco en su cruzada contra Ana Rosa Quintana. pic.twitter.com/YFWph3uoDX — Radarenmarcha (@Radarenmarcha) August 31, 2026

Tras ser despedida fulminantemente de Mediaset, Alba Carrillo atraviesa su mejor etapa profesional. Este martes 1 de septiembre, regresará con 'El Sótano Club' a las tardes de Ten. Una labor que, a partir de noviembre, compaginará con 'Fuera de control', el programa que presentará junto a Marta Márquez en La Séptima, el nuevo canal que arrancará sus emisiones el próximo 5 de noviembre.

Aunque por el momento no se ha anunciado el horario, se comenta que 'Fuera de control' podría emitirse en las tardes del fin de semana, para competir contra 'Fiesta' en Telecinco. Esto permitiría a la presentadora mantener su presencia diaria en Ten y asumir simultáneamente el espacio de entretenimiento de la nueva cadena.