El dilema de Telecinco ante la emisión de 'Rueda la Letra', el concurso con 'El Rosco', por 'Allá tú' y su récord de audiencia en martes

'Allá Tú' obtuvo este martes 1 de septiembre un significativo 10,7% de cuota de pantalla y una media de más de 800 mil telespectadores. Se trató de un récord porque esos registros permitieron que el concurso comandado por Juanra Bonet firmara su mejor martes dentro de esta nueva etapa para el formato en las tardes de Telecinco.

Así, el game show 'de las cajas' reconfirmó, con más potencia aún, que es el producto vespertino más competitivo y seguido en la cadena de Mediaset. Los datos así lo avalan: 'El verano se mueve' anotó un pobre 7,7% de cuota a primera hora de la tarde y 'De Lunes a Viernes' un 9,4%; siendo, eso sí, su segundo mejor resultado desde su estreno.

El positivo rendimiento de 'Allá Tú', que acaba de arrancar su nueva temporada, le situó muy por delante (+2,2 puntos) del promedio diario cosechado por Telecinco, que fue de un 8,5% de share. Otro indicativo más de que el concurso de azar es, indisputablemente, un pilar muy importante de su parrilla regular.

#AlláTú registra SU MEJOR DATO EN MARTES desde su regreso a las tardes con un fantástico 10.7% de share y una media de 801.000 espectadores en @telecincoes



📦 Más de 1.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/VD1BwZrD2x — Dos30' (@Dos30TV) September 2, 2026

Sin embargo, lo que debería ser únicamente una buena noticia, supone también un gran quebradero de cabeza para los responsables del canal ante el inminente lanzamiento de 'Rueda la Letra', el nuevo programa que albergará el icónico 'Rosco' como elemento principal y final. Recordemos que Fran González y Lilit Manukyan, dos leyendas de 'Pasapalabra', serán los primeros concursantes que se enfrentarán a él con un bote inicial de 200.000 euros.

🔠 Fran González y Lilit Manukyan, primeros concursantes de #RuedaLaLetra que se enfrentarán a un bote inicial de 200.000€



Los primeros invitados: Miguel Ángel Muñoz, Samantha Vallejo-Nágera, Iván Sánchez y Laura Sánchez



Muy pronto, estreno en @telecincoes con Carlos Sobera pic.twitter.com/QI07L6q2UI — Mediaset España (@mediasetcom) August 28, 2026

Con el estreno previsiblemente en prime time, a fin de generar evento para la que es la principal apuesta de la temporada en Telecinco, se desconoce todavía cuál será su verdadero horario. Que el destino será la tarde es algo evidente, pero, más allá de eso, existen muchas, muchas dudas sobre si competirá frontalmente contra 'Pasapalabra' de 20:00 a 21:00 horas o si se optará por testearlo de 19:00 a 20:00 horas para esquivar así al afianzado formato de Antena 3.

Así las cosas, se plantea un dilema de enjundia, pues la estrategia de programación a seguir implica la decisión de tocar o no 'Allá Tú'. Especulando con la alta probabilidad de que ambos concursos hagan tándem, los escenarios posibles se reducen a dos: 'Allá Tú' y 'Rueda la Letra' o 'Rueda la Letra' y 'Allá Tú'. El orden -lo saben en Mediaset- puede ser decisivo de cara a su funcionamiento en audiencias.

¿Brillaría más 'Rueda la Letra' con 'El Rosco' de 19:00 a 20:00 horas sin confrontar con 'Pasapalabra' al ser, al fin y al cabo, el mismo tipo de producto? ¿Favorecería, en cambio, la rivalidad directa? ¿El público objetivo del mítico abecedario circular se encuentra en la televisión a las 19:00 horas? Preguntas claves en los despachos a la hora de resolver una ubicación final que sigue siendo toda una incógnita.