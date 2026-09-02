Rosa Villacastín reacciona a la cancelación del programa de Paz Padilla en Telecinco y deja muy clara su opinión

El pasado domingo, Paz Padilla ponía fin a 'El show de Paz' en Telecinco por su batacazo en audiencias. Tras apenas dos meses en pantalla, el programa era cancelado para disgusto de todo su equipo, y para regocijo de algunos espectadores. Rosa Villacastín, muy asidua en redes sociales, no ha dudado en brindar su apoyo tanto a la presentadora como a sus compañeros.

El magacín vespertino, que durante estos dos meses ha precedido a 'Fiesta' los sábados y los domingos, no ha cumplido con las expectativas de la cadena. Su share ha oscilado entre el 6,1% de share y el 8,1%, uno datos muy flojos que han precipitado su cancelación. A partir de este próximo sábado, 'Fiesta', con Emma García de vuelta de sus vacaciones, retomará su horario habitual (de 16 a 20h), ocupando así toda la franja vespertina.

La cancelación de 'El show de Paz' provocó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios de X no reprimieron su alegría al conocer la noticia, ya que para muchos de ellos, Paz Padilla no es santo de su devoción. Sin embargo, también hay quien defiende la labor de todo el equipo, puesto que detrás de cualquier espacio televisivo, hay grandes profesionales que lo hacen posible.

Una de las que ha querido mostrar su apoyo a Paz Padilla y a sus compañeros ha sido Rosa Villacastín. Asidua a las redes sociales, donde comenta diversos temas de actualidad, la ya jubilada periodista ha querido dar su opinión sobre la cancelación del programa de Telecinco. Lo ha hecho a través de su cuenta de X, donde ha escrito lo siguiente: "A Paz Padilla, le deseo suerte, a ella y a todos sus colaboradores, y a su equipo. Apostar por algo diferente no es fácil. Otra vez será".

A@PazPadilla, le deseo suerte, a ella y a todos sus colaboradores, y a su equipo. Apostar por algo diferente no es fácil. Otra vez será. 👋👋👋👋 — rosa villacastin (@RosaVillacastin) August 30, 2026

Así se despidió Paz Padilla de 'El show de Paz'

Antes de finalizar la última entrega de 'El show de Paz', la presentadora, mirando a cámara visiblemente emocionada, tuvo unas palabras de despedida hacia la audiencia. Además, sacó pecho de la labor social que habían llevado a cabo: "Durante este verano hemos intentado hacer algo diferente, entretener, hacer reír, pero también dar visibilidad a las injusticias, hablar de quienes muchas veces no tienen voz y recordar que la televisión también puede servir para hacer el bien".

No obstante, Paz Padilla también quiso hacer autocrítica: "¿Lo he hecho todo bien? Pues seguramente no, pero lo que no me cabe duda es que todos hemos puesto lo mejor de nosotros. Un equipo maravilloso, muchas horas de trabajo, ilusión y muchísimo corazón".

"Quizá acertamos en el qué, el aprendizaje esté en preguntarnos el cómo, el dónde y el cuándo. Porque una buena intención no siempre garantiza el resultado. También hay que encontrar el lugar, el lenguaje y el momento adecuado. Pero hay algo de lo que estoy segura, lo intentamos desde el amor, y de eso yo sí me siento profundamente orgullosa", ha continuado diciendo Paz Padilla, con la voz quebrada y los ojos vidriosos por la emoción.

Antes de concluir, la gaditana hizo una ultima reflexión, dirigida a los haters: "Este programa nos ha hecho pensar y hemos aprendido que antes de juzgar a una persona, tenemos que ponernos en sus zapatos". A continuación, daba las gracias "a Mediaset, a este equipo que me ha acogido con tanto cariño, y, en especial, a todos los que habéis venido a contar vuestra historia".

“Dicen que Dios nos cría y el viento nos amontona. Espero que algún día sople a favor y nos vuelva a unir. Y como decía mi abuela, ‘si mañana no estoy que continúe la fiesta’”, finalizó Paz Padilla.