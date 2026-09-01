Es oficial: 'Supervivientes All Stars 3' confirma a su octava concursante, una colaboradora de Telecinco y ganadora de 'GH'

Tras anunciar que 'Supervivientes All Stars' arrancará el jueves 10 de septiembre, Telecinco sigue confirmando la identidad de sus concursantes en sus diferentes programas. Este martes, 'De lunes a viernes' ha revelado que otra de sus colaboradoras también volverá a Honduras después de que ya se avanzara el fichaje de Rosa Benito la semana pasada.

Así, 'De lunes a viernes' ha ratificado que María Jesús Ruiz será otra de las famosas que se tirarán del helicóptero de 'Supervivientes All Stars'. Así, la colaboradora regresará al reality en el que ya participó en la edición de 2018 siendo la octava expulsada y después de haber concursado en otros programas como 'La granja', 'La casa fuerte' y 'GH DÚO', donde se convirtió en la ganadora de la primera edición.

Justo después del anuncio, María Jesús Ruiz ha confesado ante Santi Acosta, Beatriz Archidona y todos sus compañeros cómo se encuentra ante esta nueva aventura. "Me uno a un equipazo, me uno a un grupo de compañeros que creo que son tremendos y va a haber un programón", ha empezado señalando la ex modelo y colaboradora.

"Va a ser una edición super especial porque son unos jabatos. Todos tenéis que estar pegados a la pantalla porque para mí sería un triunfo poder estar aquí y por supuesto te digo Santi, que te reto a hacer fuego", ha terminado diciendo la ex Miss España tras ser confirmada como octava concursante de 'Supervivientes All Stars'.

💣 ¡BOMBAZO! María Jesús Ruiz se va a SUPERVIVIENTES ALL STARS. 🏝️



🔥 Vuelve a Honduras dispuesta a darlo TODO.



¿Preparados para verla de nuevo en la isla? 👀



☀️ #DeLunesAViernes

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María Jesús Ruiz, octava concursante confirmada de 'Supervivientes All Stars'

Justo después, Santi Acosta ha avanzado que la identidad del noveno concursante oficial del reality se conocerá este miércoles en 'De lunes a viernes' para seguir poco a poco cerrando el listado de los famosos que volverán a viajar a Honduras con el objetivo de relevar a Rubén Torres y a Marta Peñate como ganador del 'All Stars'.

María Jesús Ruiz se suma así a la lista de participantes ya oficializados por Telecinco en sus diferentes magacines: Rosa Benito, Arkano, Alma Bollo, Asraf Beno y Almudena Martínez 'Chiqui', Ivana Icardi y Damián Quintero.