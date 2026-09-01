'La Promesa', avance próximo capítulo del miércoles 2 de septiembre en RTVE: Una amenaza de despido y el escondite de las cocineras

En el avance del capítulo 897 de 'La Promesa', que La 1 de TVE ofrecerá este miércoles 2 de septiembre, Manuel y Julieta están a punto de besarse, pero un ruido les avisa a tiempo y logran separarse. Es Ciro que ha vuelto contento de una visita a una fábrica. Manuel muestra a Ciro una carta que ha recibido de Toño y Enora respecto a sus viajes. Ciro cree que ha sido descubierta su traición.

Máximo pide a Curro que convenza a Ángela de que lo deje llevarla al altar. El muchacho accede, aunque le advierte que, probablemente, fracasará. Samuel confiesa a Pía que la boda de María le duele más de lo que debería. De hecho, es el único que no le ha felicitado.

Martina denuncia que el servicio del duque exige que se les cocine aparte, entorpeciendo a los cocineros. Máximo termina amenazando a Julio y Tomasa con el despido. Pía confía a Ricardo que, cuando Curro y Ángela se casen, les revelará la verdad sobre la muerte de Jana y la implicación de Leocadia. Julieta y Samuel descubren el paradero de Simona y Candela: ¡están escondidas en el refugio!

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 896 emitido este martes 1 de septiembre

En el pasado capítulo de 'La Promesa', Máximo está convencido de que Ángela le permitirá acompañarla al altar, pero Leocadia asegura que no cederá. Curro y Ángela retoman los preparativos sin contar con el duque de Buenaventura: la ceremonia será en Luján. Máximo trata de imponerse y anuncia a la joven que será él quien la lleve al altar. Sin embargo, como había vaticinado la madre de la muchacha, ella se niega.

María lo tiene claro: acepta la propuesta de matrimonio de Carlo ante la emoción de Teresa y Pía, que estaban espiando. ¡Otra boda en La Promesa! La noticia de su compromiso corre como la pólvora en La Promesa. Martina y Adriano informan a Jacobo de que aceptan sus condiciones: dejan su relación.

La marcha de las cocineras es un problema. Leocadia ordena reemplazarlas, aunque haya que buscar en Madrid. Ciro y Lorenzo celebran el éxito del plan sin imaginar que la alegría de Manuel se debe a que así tendrá tiempo a solas con Julieta. Los viajes de Ciro comienzan. Manuel y Julieta bajan la guardia: están a punto de besarse cuando… ¡el muchacho regresa!