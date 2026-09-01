TVE contrarresta el estreno de 'Las hijas de la criada' con un cambio estratégico de programación y recorta 'Viaje al centro de la tele'

A la espera del regreso de 'La Revuelta' con el estreno de su tercera temporada la próxima semana, La 1 ha decidido ejecutar algunos cambios en su programación de access y prime time en esta semana coincidiendo con el arranque de la temporada y algunos estrenos en la competencia. El programa que verá alterada su emisión en sus últimos días en la parrilla será 'Viaje al centro de la tele'.

En este sentido cabe recordar que desde que tomó el relevo de 'La Revuelta' a mediados del mes de julio, La 1 ha ofrecido cada noche doble entrega de 'Viaje al centro de la tele'. Primero una reposición y después una entrega de estreno de martes a jueves justo antes de sus ofertas de prime time mientras que los lunes el espacio que recupera algunas de las mejores imágenes del archivo histórico de RTVE dejaba su hueco al previo de 'El Grand Prix'.

Sin embargo, esta semana, La 1 ha decidido eliminar las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele' y ofrecer solo una entrega de estreno tanto este martes 1 de septiembre como el jueves 3 de 21:45 a 22:40 horas. Mientras, el miércoles La 1 emitirá el previo de la gran final de 'El Grand Prix' a partir de las 21:45 horas como ha venido haciendo durante todo el verano en la noche de los lunes.

Un movimiento con el que La 1 busca adelantar el horario de sus prime time en este inicio de temporada para adelantarse fundamentalmente a los estrenos de Antena 3. Una estrategia que llama la atención pues es de esperar que con el regreso de 'La Revuelta' la próxima semana los prime time no arranquen hasta las 23:00 horas como mínimo como fue habitual la temporada anterior.

De esta forma, este martes 'Dog House' comenzará su penúltima entrega de la segunda temporada a las 22:40 horas. Mientras que el jueves, 'El perro andaluz' de Manu Sánchez regresará tras el parón por vacaciones en agosto a a las 22:50 horas adelantándose así al estreno de 'Las hijas de la criada' en Antena 3, que está previsto que arranque a las 23:00 horas tras una reposición de 'El Hormiguero'.

Así queda la programación de prime time esta semana en La 1:

Martes 1 de septiembre

20:55 horas - 'Telediario 2'

21:40 horas - 'Teledeporte 2'

21:45 horas - 'Viaje al centro de la tele': "70 primeras veces"

22:40 horas - 'Dog House'

Miércoles 2 de septiembre

20:55 horas - 'Telediario 2'

21:40 horas - 'Teledeporte 2'

21:45 horas - 'El Grand Prix del Verano: Final'

Jueves 3 de septiembre