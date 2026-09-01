'La Voz 13' tiene fecha de estreno en Atresmedia: el regreso de un histórico al jurado, un quinto coach inédito y grandes novedades

Tras adelantarse a la competencia fijando los estrenos de 'La Mesa' y 'Las hijas de la criada', ahora Antena 3 ha puesto fecha al regreso de 'La Voz' con el estreno de su decimotercera edición. Será el próximo viernes 18 de septiembre a las 22:00 horas con una temporada que llega cargada de novedades y regresos.

Con ello, 'La Voz' regresa a Antena 3 para seguir liderando la noche de los viernes frente a 'De Viernes' en Telecinco, El Blockbuster de Cuatro y 'Equipo de investigación' en La Sexta y a la espera de conocer si La 1 de TVE seguirá ofreciendo cine o lanzará alguna de sus apuestas para esta temporada en dicho prime time.

La décimo tercera edición de 'La Voz' llegará a Antena 3 con un renovado plantel de coaches con la permanencia de Mika y Pablo López, el regreso de Melendi diez años después y el debut de Lola Índigo en la edición de adultos tras su paso por 'La Voz Kids' y de haber sido asesora de Luis Fonsi y de Pablo López en la novena y la décima edición del talent que seguirá contando con Eva González como maestra de ceremonias.

Pero lo que nadie sabía y que se ha revelado este martes en la presentación de 'La Voz 13' es que por primera vez en el formato en España habrá un quinto coach. Será en la fase de batallas cuando un artista de primer nivel se incorporará a la competición y revolucionar las reglas del concurso. Y es que este quinto coach tendrá el poder de cambiar el destino de los talents y formar su propio equipo con el objetivo de competir por la victoria.

Sigue la mecánica habitual de 'La Voz'

En esta edición de 'La Voz', los coaches volverán a contar con los Bloqueos, Superbloqueos y Megabloqueos. Ahora que ya saben del valor de este poder, los coaches son mucho más estrategas a la hora de usarlos. Al igual que en la edición pasada, podrán bloquearse unos a otros una vez ya se han dado la vuelta.

También tendrán la posibilidad de darle una segunda oportunidad a uno de los talents. En la fase de Audiciones a Ciegas, los coches podrán elegir a un talent con el que no se dieron la vuelta para que vuelva a presentarse en otra de las galas con un nuevo tema musical.

Vuelve también el Botón del Arrepentimiento, si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta herramienta permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el Botón del Arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.

Un regreso muy esperado: las batallas cuerpo a cuerpo

Además de la presencia del quinto coach, la fase de batallas de 'La Voz' contará con otra novedad, que en realidad se trata de un regreso muy esperado. Y es que vuelven las Batallas cuerpo a cuerpo, o lo que es lo mismo los duelos entre los talent para tratar de mantenerse en el programa.

Los talents que superen las Audiciones a Ciegas tendrán que enfrentarse en uno contra uno para ganarse el pase a los Directos. En esta fase vuelven los robos, pero los coaches tienen una nueva arma para protegerse de ellos: la tarjeta roja. Lejos de ser algo negativo, en 'La Voz' son un pase directo a la siguiente fase del talent show.

Otra de las novedades de 'La Voz 13' será que por primera vez los cuatro coaches se subirán al escenario para interpretar un tema que han compuesto específicamente para el programa. Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López dejarán así por un momento la competición para unirse en un tema musical como regalo a los espectadores y fans del programa.

El talent show de Antena 3 regresará un año más y lo hace plenamente consolidado como uno de los mayores espectáculos de la televisión. En su última edición, el programa que presenta Eva González fue líder absoluto de la noche de los viernes con un 13,5% de cuota de pantalla y una media de más de un millón de espectadores. El talent show consiguió congregar cada semana a más de 3,4 millones de espectadores únicos. Un auténtico éxito que demuestra la fortaleza del formato.