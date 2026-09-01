Sonsoles Ónega propina el corte del día a Ana Obregón tras cuestionar la escaleta de 'Y ahora Sonsoles' en Atresmedia

Sonsoles Ónega regresó este lunes a la programación de Antena 3 con el estreno de la quinta temporada de 'Y ahora Sonsoles' con dos grandes fichajes: Sonsoles Ónega y Samantha Vallejo-Nágera y una exclusiva muy buscada: las primeras imágenes de Lucas González, ex componente de Andy y Lucas, y su nueva nariz. Un tema que han seguido abordando este martes y que ha llevado a que Ana Obregón se haya atrevido a cuestionar la escaleta del programa.

Tras ofrecer las primeras imágenes del cantante tras operarse la nariz, 'Y ahora Sonsoles' se ha desplazado este martes hasta el Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas para recibir al propio Lucas González y conocer su primera reacción después de haberse filtrado su nuevo rostro tras someterse a una cirugía estética.

Para ello, 'Y ahora Sonsoles' ha contado con Lorena Vázquez como enviada especial mientras en el plató colaboradores como Isabel Rábago, Teresa Bueyes, Paloma García-Pelayo, Ana Obregón y María Manjavacas han comentado el asunto. "Una cosita, ¿pero por qué esto es tan importante que se opere la nariz?", ha cuestionado Ana Obregón sin entender bien el revuelo con esta noticia. "A ver Ana es importante porque es un personaje que seguimos desde su separación profesional de su compañero Andy y dijo que tenía una frustración porque tenía su nariz destrozada", le ha contestado Paloma.

"Con toda la que está cayendo en España": Ana Obregón critica los contenidos del programa de Sonsoles Ónega

Tras ver cómo Lucas González ha reaparecido en el aeropuerto con una mascarilla para evitar que la prensa pudiera ver su nueva nariz, Ana Obregón ha seguido opinando sobre este tema. "Me alegro que se haya operado la nariz y pueda respirar bien", ha aseverado la actriz y presentadora antes de que el programa ofreciera en exclusiva las imágenes del cantante en el avión en el que viajaba también una reportera del espacio y ha podido captarle sin la mascarilla.

Pero después, Ana Obregón ha ido más allá y se ha atrevido a poner en solfa a Sonsoles Ónega y a todo su equipo por seguir dándole espacio a un tema tan banal como este habiendo noticias más importantes que abordar. "No, si el tema me encanta, pero con toda la que está cayendo en España y que estemos aquí con la nariz tres horas...", soltaba la colaboradora de primeras.

"Es que tengo tres horas de programa, luego iremos a Ceuta y trataremos otros asuntos, pero es que acaba de llegar este señor y esta ha sido nuestra exclusiva de arranque de temporada", le ha contestado Sonsoles Ónega dando la cara por su equipo y explicando por qué han comenzado el programa de este martes con este tema. Pero lejos de quedarse amilanada, Ana Obregón volvía a expresar su disconformidad con la escaleta del programa. "Que me parece fenomenal. Me parece increíble y me alegro de que se haya operado de la nariz, que está muy guapo. ¡Pero es que en España está cayendo la que está cayendo!", volvió a repetir.

Ha sido entonces cuando Sonsoles Ónega no ha dudado en tirar de su particular ironía para darle un buen corte a su compañera. "Bueno, por favor, mañana entráis a la reunión de escaleta y se acabó la presente historia", ha terminado diciendo la presentadora. "Perdón, perdón es que yo vengo de estar con mi niña y con Pinocho y ahora es igual...", ha añadido la colaboradora. "UY pues mira la nariz de Pinocho lo que creció, está muy bien traído Obregón", ha concluido Ónega.