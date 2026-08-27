Antena 3 precipita el estreno de 'Las hijas de la criada', serie basada en la novela de Sonsoles Ónega, y anuncia su día de emisión

Antena 3 quiere empezar la temporada antes que la competencia. Y tras anunciar el estreno de 'La mesa', el nuevo programa de Cristina Pardo, para el miércoles 2 de septiembre, ahora la cadena de Atresmedia ha fijado el lanzamiento en abierto de 'Las hijas de la criada' para el jueves 3 de septiembre a las 23:00 horas tras la reposición de 'El Hormiguero'.

De esta manera, Antena 3 se apresura y adelanta el estreno de la ficción basada en la novela de Sonsoles Ónega a la próxima semana para evitar competir contra el arranque de 'Supervivientes All Stars' en Telecinco, que, salvo sorpresa, está previsto para el jueves 10 de septiembre. Eso sí, con quien si se verá las caras la serie es con 'El perro andaluz' de Manu Sánchez, que también regresará a La 1 de RTVE ese mismo día.

📲 El próximo jueves 3 de septiembre, estreno de #LasHijasDeLaCriada en Antena 3, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega. 🤩https://t.co/6LugsAk7H9 — Antena 3 (@antena3com) August 27, 2026

'Las hijas de la criada' cuenta con ocho capítulos de 50 minutos de duración. La serie está protagonizada por Verónica Sánchez, que vuelve a Atresmedia tras el fenómeno de 'Ángela' y haber estrenado recientemente 'Oasis' en Netflix, y Alain Hernández, que también regresa después de protagonizar 'Sueños de Libertad', la que es la serie más vista de la televisión en la actualidad.

El reparto lo completan otros nombres de la talla de Carlota Baró ('La Moderna'), Martina Cariddi (Élite'), Judith Fernández ('Mía es la venganza'), Álex Villazán ('Alma'), Tomy Aguilera ('Oasis', 'Bienvenidos a Edén'), Álex Gadea ('El secreto de Puente Viejo, 'La que se avecina'), Xoel Fernández ('Vivir sin permiso'), Fede Pérez ('Rapa'), Alicia Armenteros ('La vida breve'), Iolanda Muíños ('El caso Asunta', 'Rapa'), Alba Loureiro y Alejandro Vergara ('La Promesa'), entre otros.

'Las hijas de la criada' se grabó en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias y se trata de un drama ambientado a principios del siglo XX que ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Con la venganza como origen, la historia, basada en el libro de Sonsoles Ónega, aborda temas como los amores prohibidos, las traiciones, la lucha de clases, las envidias y los secretos más inconfesables.

Sinopsis de 'Las hijas de la criada'

Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.