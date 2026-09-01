En 'El Sótano' de Alba Carrillo revelan la oferta de Telecinco a Belén Esteban: Dos 'De Viernes', 'GH VIP' y colaboración fija

En las últimas semanas se está hablando mucho de la posibilidad de que Belén Esteban regrese a Telecinco, tres años después de la abrupta cancelación de 'Sálvame' y de su despido en la cadena junto a sus compañeros. Este martes, Marta Riesco ha dado más detalles en 'El sótano club' sobre la posible oferta que habría recibido la de Paracuellos del Jarama para su regreso a Mediaset.

Todo se ha producido cuando 'El sótano club' ha abordado toda la polémica entre Juls Janeiro y Belén Esteban. Tras poner un poco en contexto a la audiencia del programa de TEN, Alba Carrillo y sus colaboradores han señalado como entre ambas hay muchas similitudes. "Es que son separadas al nacer", ha destacado la presentadora. "Yo creo que ellas dos se caerían bien sino fuesen Juls y Belén. Si se conocen una noche son mejores amigas", ha apostillado Marta Riesco.

Después, Alba Carrillo ha querido saber si sus compañeros creían que una vez vuelva María José Campanario de grabar 'Hasta el fin del mundo' para TVE tomará cartas en el asunto y prohibirá a su hija hablar a diario con la prensa. "Yo creo que en este punto a Juls no la podemos perder. Pienso que a Juls ya no la frena nadie y la vamos a ver saltar del helicóptero de 'Supervivientes' más pronto que tarde; y no va a haber Campanario ni Ubrique ni Belén que pare a Juls", ha defendido Marta Riesco.

La exclusiva de Marta Riesco sobre Belén Esteban y su posible regreso a Telecinco

Justo después, Marta Riesco ha soltado una bomba en 'El sótano club' sobre el posible regreso de Belén Esteban a Mediaset. "Me dicen que en un primer momento en Mediaset no querían a Belén ni a nadie que fuera de la anterior etapa. Pero la realidad es que Belén Esteban le debe a Juls la vuelta, porque ha sido desvetada. Ha pasado de ser un pixel a ser una persona con nombre e imagen", ha empezado comentando la reportera y colaboradora.

"A Belén le ha llegado una oferta, que a día de hoy no ha aceptado, pero que está en los despachos", ha seguido explicando Marta Riesco. "¿Y está pensándoselo?", se ha interesado Alba. "Sí, está pensándoselo. La oferta que ahora mismo tiene Belén Esteban para volver a Mediaset es que quieren que haga dos 'De Viernes', primero un scoop y luego entrevista en directo. Y lo que es imprescindible para que vuelva a Mediaset es 'GH VIP", ha seguido relatando.

"GH VIP empieza en noviembre. Belén Esteban sería el plato estrella. Le han dicho 'vuelves a Mediaset, pero tienes que pagar el peaje de que te volvamos a ver en un reality'. Belén dice que volver sí, pero ir a un reality no lo veo. Y le han dicho que después se quedaría como colaboradora fija en tres programas a la semana que entiendo que sería en 'De lunes a viernes'", ha añadido Marta Riesco al respecto.

Tras ello, Marta Riesco ha dado más detalles de cuál sería el principal escollo para este fichaje. "Lo que pasa es que Belén sabe lo que vale y ha dicho 'yo voy a 'GH VIP' pero quiero mucha pasta'. Y ahora hay que ver si se llega a ese acuerdo económico por las dos partes. Pero Belén Esteban, que tenía un pie fuera de Mediaset, ahora tiene medio pie dentro", ha sentenciado la colaboradora. Además, ha revelado que en el grupo televisivo habría interés en que otros dos colaboradores de 'Sálvame' también sean participantes de la próxima edición de 'GH VIP'.