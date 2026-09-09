Telecinco presenta 'Honesty House', nuevo reality con Raquel Sánchez Silva: La gran diferencia con 'La Isla de las Tentaciones' y su imponente tráiler

Mediaset ha presentado en el marco del FesTVal 2026 'Honesty House', su nuevo y ambicioso dating show presentado por Raquel Sánchez Silva, que reúne a 12 solteros en una mansión de lujo situada en el Caribe colombiano, donde deberán enfrentarse a la "Honesty Box" para demostrar que sus relaciones se construyen sobre la verdad.

'Honesty House' se trata de una vuelta de tuerca al género de reality-dating por parejas, que llega con la premisa de encontrar el amor verdadero pero condicionado por una única regla: la honestidad. El formato producido por Brutal Media y del que se han dado todas las claves en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde El Televisero ha asistido a la presentación, llegará próximamente a la cadena para reforzar su catálogo de realitys, tras éxitos recientes como el de 'Casados a primera vista'.

La mecánica del programa es la siguiente: un coach emocional selecciona en función de sus perfiles y expectativas a doce solteros, seis chicos y seis chicas en total. Todos ellos convivirán, tendrán citas y afrontarán diferentes retos mientras intentan crear vínculos sentimentales, pero con una amenaza constante: en cualquier momento sonará una alarma que les obligará a acudir a la "Honesty Box", el elemento que vertebra toda la competición.

La gran particularidad de 'Honesty House' que le distancia de otros realitys de parejas como 'La Isla de las Tentaciones'

La gran particularidad de 'Honesty House' y que le diferencia de fundamentalmente de 'La Isla de las Tentaciones' está en la tecnología utilizada para comprobar si los participantes dicen la verdad. La "Honesty Box" es una sala equipada con un sistema de detección de mentiras basado en un escáner óptico que analiza el iris y mide cambios en la pupila, los parpadeos y las fijaciones de la mirada. Los participantes tendrán que responder allí a preguntas relacionadas con su vida personal, sus relaciones, sus objetivos o las estrategias que están siguiendo dentro del programa. Mientras tanto, el resto de habitantes de la casa podrá seguir sus respuestas desde el exterior, aunque sin saber inicialmente si están mintiendo o diciendo la verdad.

Pero descubrir quién ha mentido no será suficiente. 'Honesty House' contará con un segundo lugar fundamental al aire libre: el 'Jardín de la Verdad'. Será Raquel Sánchez Silva quien conduzca allí una dinámica en la que todos los participantes conocerán el nivel de honestidad que se ha registrado durante la convivencia.

El resultado puede ser imprevisible. Las verdades y mentiras descubiertas en la "Honesty Box" podrán provocar tensiones, traiciones y enfrentamientos, pero también servir para reforzar algunas relaciones y crear nuevos vínculos sentimentales. De esta forma, el programa pretende llevar al límite la confianza entre sus protagonistas: no solo tendrán que descubrir si la persona que les atrae les está diciendo la verdad, sino decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para mantener una relación.

Por un lado, Jaime Guerra, director general de Contenidos de Mediaset España, ha explicado durante la presentación que seis chicas y seis chicos convivirán en una mansión mientras se pone a prueba precisamente esa honestidad. "La máquina Honesty Box dirá si mienten o dicen la verdad", ha resumido sobre el funcionamiento de la gran herramienta del formato.

Mientras que Isabel Durán, responsable del proyecto, ha destacado además su carácter novedoso: "Es la primera vez que se hace en el mundo, se estrenó en Reino Unido y hemos hecho una adaptación". La versión española parte del formato original, pero incorpora la filosofía de Mediaset alrededor de la búsqueda del amor.

Un gran despliegue de producción en el Caribe colombiano y una convivencia marcada por los secretos

La producción ha trasladado las grabaciones hasta una exclusiva zona del Caribe colombiano, cerca de Cartagena de Indias. Allí se encuentra la espectacular mansión de más de 2.000 metros cuadrados que acoge la convivencia de los participantes, con seis dormitorios en suite, zonas comunes, jardín, piscina con jacuzzi y acceso a un embarcadero.

"Decidimos irnos a Colombia, un lugar paradisíaco, a una urbanización exclusiva y de lujo", ha explicado Isabel Durán durante la presentación. El entorno se convierte así en un personaje más de un formato que combina el atractivo visual del Caribe con una convivencia en la que cualquier secreto puede terminar provocando un conflicto.

El despliegue de producción también está a la altura del escenario. Un equipo de 150 personas ha trabajado en las grabaciones, con 38 cámaras PTZ operadas de forma remota, seis cámaras autónomas, dos drones y cerca de 40 micrófonos para captar todo lo que sucede durante la convivencia.

Raquel Sánchez Silva regresa a Mediaset con un formato hecho a su medida

El estreno supone además el regreso de Raquel Sánchez Silva a Mediaset, tras su paso por RTVE como conductora de las diferentes versiones de 'Maestros de la Costura'. La presentadora ha definido a su nueva cadena como "la casa de las oportunidades": "No me podía imaginar que recibiría de nuevo la llamada de Mediaset", ha reconocido.

Para Sánchez Silva, ponerse al frente de 'Honesty House' supone además una oportunidad especialmente atractiva por la naturaleza del formato y cuyo papel como presentadora será fundamental a la hora de conducir las dinámicas que determinarán qué secretos salen a la luz y cómo afectan a los vínculos que se hayan creado dentro de la casa. "Para cualquier presentador no hay mayor regalo que un formato sea para ti", ha señalado Raquel, que considera que este reality aporta una perspectiva diferente sobre las relaciones. Además, ha defendido que "el programa aporta una nueva forma de vivir el amor".

El gran cambio en la adaptación española sobre el formato original de la BBC

Una de las diferencias respecto a la versión británica está precisamente en el objetivo final de la experiencia. Según ha explicado Isabel Durán, el formato original funcionaba como un concurso con un premio económico, pero la adaptación española ha optado por cambiar ese planteamiento. "La versión británica era un concurso, había un premio económico, aquí nos unimos al criterio de Mediaset y llegamos a la conclusión de que el amor no tiene precio", ha explicado Durán.

Así, el objetivo de los participantes no será únicamente superar pruebas o acumular una recompensa económica, sino conseguir llegar al final de la experiencia junto a la persona con la que hayan establecido una conexión auténtica. Solo aquellos que consigan superar las mentiras y ser completamente sinceros podrán abandonar la casa de la mano de su pareja y con la sensación de haber encontrado el amor verdadero.

El espectacular avance de 'Honesty House'

Además, Mediaset ha aprovechado la puesta de largo de 'Honesty House' en el FesTVal 2026 para presentar las primeras imágenes de este nuevo dating show que llegará a su programación en algún momento del curso televisivo, y cuya fecha aún está por determinar en el calendario.