Alba Carrillo, nueva cara de La Séptima, abre fuego sin rodeos contra Anne Igartiburu y la tacha como presentadora "demodé"

Alba Carrillo está atravesando por un excelente momento profesional. A su labor al frente de 'El Sótano Club' en Ten, se une su reciente fichaje por La Séptima. Este lunes 7 de septiembre, durante la presentación del nuevo canal en el FesTVal de Vitoria, la exmodelo ha concedido una entrevista a Informalia donde se sincera sobre esta nueva etapa televisiva.

Alba Carrillo presentará las tardes de los fines de semana en La Séptima, por lo que competirá directamente con 'Fiesta' en Telecinco, programa de la productora de Ana Rosa Quintana, su archienemiga. "Aquí nadie se echará la siesta, como en 'Fiesta', porque no sé quién ha visto un programa entero de 'Fiesta'", suelta como primer dardo al espacio de Emma García.

Por lo que respecta a 'La Roca’', el formato presentado por Nuria Roca en La Sexta y contra el que también tendrá que competir, asegura: "Nuria es una persona en un canal y otra persona en otro. Aquí vais a ver a la misma Alba de siempre". Aunque Emma y Nuria no son las únicas 'víctimas' de los dardos de Alba Carrillo, sino que también tuvo unas duras palabras hacia Anne Igartiburu.

El duro reproche de Alba Carrillo a Anne Igartiburu

Su abrupta salida de 'D Corazón', después de meterse con 'MasterChef Celebrity', uno de los programas estrella de TVE, provocó una ruptura total con el equipo del programa, al menos, con su presentadora, como así ha reconocido ella misma. "Anne Igartiburu no me ha felicitado (tras fichar por La Séptima). Pero tampoco me dijo adiós ni cierra al salir. Pero es lo que decía, son presentadores busto parlante que está demodé", afirma.

Sobre su nuevo magacín en La Séptima, Alba Carrillo explica que "va a tener mucho de lo que soy yo. La Séptima tiene visos de ser una cadena muy importante con un hueco que TEN no tiene la suerte de tener. En La Séptima hay más medios y visibilidad, pero yo seré la misma".

La presentadora tampoco se muerde la lengua a la hora de hablar de Paz Vega, futura concursante de 'MasterChef Legends' a la que criticó duramente por estar en TVE debiendo dinero a Hacienda. Por apenas unos días, no han coincidido en el FesTVal de Vitoria. Al ser preguntada por si la hubiera gustado coincidir con la actriz, Alba le lanza un demoledor dardo: "Sí, ya que no puedo coincidir en los yates en Ibiza porque yo pago impuestos y no me lo puedo alquilar. No me importaría".

Respecto a su salida de la cadena pública, precisamente tras sus palabras sobre la participación de Paz Vega en 'MasterChef Legends', Alba Carrillo explica cómo fue: "Yo tenía un contrato en vigor y yo les dije que no iba a volver porque no estaba alineada con mis valores en ese momento. No entendía la censura. Me dieron un toque de parte de Macarena Rey (CEO de Shane Iberia, productora del programa), que no entiendo por qué tiene tanto poder en una cadena pública. Y como no permití eso, no me dieron lugar al diálogo".

Aunque reconoce que "gente de altas esferas" le han dado la razón en privado, pero lamenta que la gente sea tan "cobarde·". "Pero eso no lo puedo reprochar, porque en el hambre de cada uno manda cada uno", asegura. También se pronuncia sobre el docurreality de Benita, con el que ella se mostró muy crítica. En su opinión "es un documental muy sesgado", ya que "la mayoría de las personas trans no tienen esa suerte. Tienen que ir a la Seguridad Social, no son los mismos tiempos, y creo que no representa a un colectivo", sentencia.