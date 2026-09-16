Jesús Cintora pone dos calificativos en RTVE a la soez imagen de los jóvenes de Ayuso contra la entrevista de Wyoming a Sánchez

'Mañaneros 360' se ha hecho eco de la última promesa de Borja Sémper de cara a la posible llegada del Partido Popular a La Moncloa, asegurando que dejarán atrás "la mala educación y los insultos" que impera actualmente. Y Jesús Cintora no ha dudado en poner el foco en la reciente publicación de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid descalificando la entrevista del Gran Wyoming a Pedro Sánchez en 'El Intermedio' con la imagen de una felación que ha causado polémica.

El presentador de TVE detenía el debate en la mesa política este miércoles para dar paso a Anne Ibarzabal desde la redacción, recogiendo las últimas palabras del portavoz nacional de la formación. "Parece que hasta que eso ocurra hay barra libre. Atención al mensaje de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid publicado y borrado después, por cierto, ante el aluvión de críticas que ha generado ese mensaje que estamos viendo", ha destacado.

Jesús Cintora sentencia la publicación de Nuevas Generaciones del PP burlándose de la entrevista de El Gran Wyoming a Pedro Sánchez en 'El Intermedio': "Semejante burrada"

Jesús Cintora en 'Mañaneros 360' y la burla de los jóvenes de Ayuso a la entrevista de Sánchez en 'El Intermedio'

Así, ha mostrado en pantalla la publicación en X eliminada que resumía el paso del presidente del Gobierno por laSexta con un vídeo que simulaba una felación. "Reduce esa entrevista a esa secuencia, una fotografía con una broma de contenido sexual", ha subrayado la colaboradora de 'Mañaneros 360' antes de que Jesús Cintora se pronunciase sobre esta contradicción del PP.

"No sé si es creíble lo que dice Borja Sémper. Si llega Feijóo a gobernar se acaba la mala educación y los insultos, pero entretanto esto es lo que difunden los jóvenes del PP... Semejante burrada de imagen", ha sentenciado el presentador del programa matinal de La 1, dando paso a su grupo de tertulianos para desgranar esta última falta de respeto.

"Es un disparate, no sé quién está al frente de las redes sociales de los partidos, pero desde luego se lo tienen que hacer mirar, porque no es la primera vez que lo vemos y hay otros partidos que han hecho exactamente lo mismo, pero no quiero igualar", ha añadido el periodista de ABC Pablo Muñoz. "Quiero decir que lo de Nuevas Generaciones es simplemente impresentable", ha insistido.

En ese sentido, el colaborador de la mesa política ha realizado un apunte sobre la sentencia de Jesús Cintora. "Yo sí creo que él apostaría por eso pero es evidente que no va a llegar, porque estamos llegando a una situación en que la vuelta atrás va a costar muchísimo tiempo si es que es posible", terminaba señalando antes de cambiar de tercio conectando con la comparecencia de la consejera de Sanidad de Madrid.