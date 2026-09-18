'Horizonte' salta a un nuevo día de emisión en Mediaset con distintos presentadores para dar respiro a Iker Jiménez y Carmen Porter

'Horizonte' se expande en la programación de Cuatro y -como ya contamos- su tira diaria también se extenderá a los viernes. Una medida de programación de Mediaset avalada por los grandes resultados de audiencia que está cosechando el formato en el arranque de temporada 2026/2027.

De hecho, esta semana, durante tres días consecutivos, el programa capitaneado por Iker Jiménez y Carmen Porter no ha bajado del doble dígito ni de la barrera del millón de espectadores en access y se ha posicionado como segunda opción del público; solo por detrás de 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Con este excelente funcionamiento, 'Horizonte' añade una emisión más que entra en marcha desde este mismo viernes 18 de septiembre. Será también en access prime time (de 21:10 a 23:00 horas) y, en este caso, eso sí, con diferentes presentadores. Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero estarán al frente de la edición de los viernes en relevo de los titulares.

Se trata de dos rostros muy reconocidos que ya condujeron con éxito el programa en julio (como suplentes) y que ascenderán así como titulares junto a Iker Jiménez y Carmen Porter; engrosándose el equipo de presentadores oficiales.



Si bien, la conquista de 'Horizonte' no se ciñe a un nuevo día en antena porque, tal y como están comprobando esta semana, también ha adelantado su horario de inicio a las 21:10 horas, sumando así casi treinta minutos más de emisión, pues hasta ahora el espacio de actualidad y análisis daba comienzo a las 21:35 horas.

De este modo, el formato producido por Alma Producciones eliminará por completo 'First Dates' de la parrilla de Cuatro, que venía emitiendo un refrito del dating de Carlos Sobera como telonero. A partir de ahora, no será así y 'Horizonte' recogerá el testigo directo de 'El Desmarque', la ventana deportiva, y del bloque destinado a la información meteorológica.

Así es el nuevo plan de emisiones de 'Horizonte':