Jesús Cintora pone en el disparadero a Telemadrid tras los últimos ataques de Feijóo y Ayuso a RTVE: "Es una irresponsabilidad"

Este sábado 5 de septiembre, en la versión nocturna de 'Malas Lenguas', Jesús Cintora no ha podido quedarse callado ante los nuevos ataques de dirigentes del Partido Popular contra Televisión Española. Un señalamiento que llega después de las agresiones sufridas por los reporteros de la cadena pública cuando intentaban cubrir las concentraciones en apoyo a Ceuta.

El pasado miércoles, miles de personas salieron a la calle en toda España para mostrar su apoyo a los ceutíes ante la crisis migratoria que están sufriendo. Aunque en muchos lugares, como fue el caso de la de Madrid, se convirtió en una concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, de paso, contra los periodistas de TVE que solo intentaban hacer su trabajo.

Un reportero de 'Mañaneros 360' fue empujado, escupido y zarandeado mientras le arrancaban el micrófono, mientras que a otro de 'Malas Lenguas' le taparon la cámara y uno de los manifestantes llegó a encararse con él de forma intimidatoria. Unos lamentables hechos que los dirigentes del PP no solo no han condenado sino que, además, se han unido a estos ataques hacia el ente público.

Este sábado, en un acto del Partido Popular en el que han participado Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, tanto el líder del partido como la presidenta de la Comunidad de Madrid han continuado su cruzada contra RTVE. "Hay que apretar porque si algo hemos aprendido durante estos años es que enfrente tenemos gente dispuesta a hacer cualquier cosa para llegar perdiendo y cualquier cosa para mantenerse perdiendo. Hemos visto a quienes meten dentro de TVE", ha asegurado el gallego.

Ante estas palabras, Jesús Cintora no ha dudado en contestarle desde 'Malas Lenguas Noche': "Señalando un día más a TVE, inmediatamente después de ver cómo se agrede a profesionales de TVE. Yo he dicho que me parece una absoluta irresponsabilidad, por decirlo en fino, pero no lo voy a hacer. No diré que lo avala, pero contribuye a un clima en el que se señala a TVE. Cuando insisten en señalar un día sí y otro también, es una irresponsabilidad. Una cosa es criticar y otra son los bulos y señalar de forma permanente".

El dardo de Jesús Cintora a Ayuso y su propuesta a Feijóo

En ese mismo acto, Isabel Díaz Ayuso ha ido todavía más allá, llegando a asegurar que "quieren que acabemos en una guerra. Es tan mentiroso (Pedro Sánchez). Estamos a dos días de escuchar en la televisión del régimen que él ha estado todos los días trabajando en la Comunidad de Madrid, en Ceuta, y yo y todo el equipo del Partido Popular de vacaciones".

"Igual lo de la televisión del régimen lo dice por Telemadrid, donde, por ejemplo, participa gente que habla de levantamientos", ha sentenciado Jesús Cintora. Además, el presentador ha insistido en su propuesta de invitar al líder de los 'populares' al programa: "El señor Feijóo está invitado, y lo digo de nuevo, a este programa. Que venga aquí y nos diga esas cosas que dice, como por ejemplo ha hablado de la opinión sincronizada, a disposición del sanchismo".

"¿Hoy era el día, con lo que estamos viendo que ha ocurrido esta semana contra los periodistas de TVE, era el día para volver a señalar a TVE de esta forma?", ha preguntado el conductor de 'Malas Lenguas Noche', antes de dar paso a otro de los ataques de Feijóo a la radiotelevisión pública: "Este año el sanchismo tendrá la falta de escrúpulos de siempre. Volverán a tener las instituciones a su servicio, la opinión sincronizada a su disposición".

Sarah Santaolalla: "Esto forma parte de una campaña orquestada"

Tras la emisión del vídeo Jesús Cintora daba paso a Sarah Santaolalla. La colaboradora tomaba la palabra para dejar claro que: "Eso es señalar. Eso forma parte de la campaña, cuando te hablan de opinión sincronizada, cuando te llaman prostituta del gobierno, cuando de alguna forma ridiculiza el trabajo que hace esta casa, cuando señalan a los periodistas que van a una manifestación a trabajar o a apoyar al pueblo de Ceuta y que salgas con las espinillas rotas. Eso es una campaña perfectamente orquestada donde unos señalan y otros ejecutan".

"Feijóo señala a los periodistas de una línea editorial donde sus medios pueden ser más progresistas o donde su información molesta más al Partido Popular. Ni siquiera es la línea editorial, es el contenido. Cuando no hablas de lo bien que le queda el vestido blanco en las fiestas de la Paloma a Isabel Díaz Ayuso y hablas de que visitó el ático, y que además ese ático hay una falta de trasparencia brutal, te llaman opinión sincronizada. Es lo mismo que llamar al Gobierno ilegítimo", prosiguió la analista política.

Según Sarah Santaolalla esa es "una forma de deshumanizar al periodista y los periodistas estarán aquí haya un gobierno u otro. Los periodistas seguirán trabajando haya un gobierno u otro. Por eso es hora de que suelten el brazo y de que dejen de ponernos en la diana de una serie de fascistas que ya nos tienen ganas desde hace mucho tiempo", ha zanjado.