Fuerte multa a Mediaset y Kiko Hernández por lo difundido en 'Sálvame' sobre la hija de Jesulín y Campanario

Pese a que Mediaset quiso dar carpetazo a 'Sálvame' hace más de dos años y medio con su cancelación, el grupo sigue recibiendo mazazos judiciales relacionados con el programa que presentaban Jorge Javier Vázquez, Adela González y María Patiño.

Según recoge Vertele, un juzgado de Cádiz ha condenado a Mediaset y a Kiko Hernández a indemnizar a Julia Janeiro, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario con 220.000 euros por vulnerar su honor, su intimidad y su imagen a lo largo de varias semanas en 2021.

En concreto, según recoge la sentencia, fueron 18 programas de 'Sálvame' los que especularon sobre la vida privada y escolar de Juls Janeiro provocando que la joven que acababa de cumplir su mayoría de edad tuviera que mudarse para evitar el acoso mediático. Según los jueces, la fama de sus padres y que ella tuviera una cuenta de más de 200.000 seguidores en Instagram no justifican que en el programa de Mediaset se hablara de su vida privada.

Cabe decir que la propia María José Campanario, que este viernes se estrena como concursante de 'El desafío' en Antena 3, compareció en el juicio para dar la cara por su hija denunciando la "inquietud, impotencia, zozobra y angustia" que sufrió la influencer por el acoso mediático al que se vio obligada por la persecución de las cámaras.

Lo más llamativo de todo es que esta demanda fue interpuesta por Averum Abogados, el mismo despacho que ha conseguido que recientemente condenaran a Telemadrid por la vulneración del honor de Georgina Rodríguez y su hermana en 'Aquí hay madroño', otro programa que producía la actual La Osa Producciones Audiovisuales.

Según recoge la sentencia, tanto Mediaset a través de programas como 'Sálvame' y 'Socialité' como Kiko Hernández difundieron todo tipo de informaciones sobre Julia Janeiro, aprovechando que cumplía su mayoría de edad, que ni siquiera estaban confirmadas. Desde sus malas relaciones con compañeras de colegio en su etapa escolar hasta su vida social en ese momento hasta afirmar que había sido detenida por robo o insinuar su relación con el consumo de estupefacientes.

Mediaset y Kiko Hernández, condenados por vulnerar el honor de Julia Janeiro

De esta manera, según señalan los jueces todas estas informaciones que no tenían probadas su veracidad se hicieron "de forma sistémica" y vulnerando los derechos de Julia Janeiro al honor, la intimidad y la propia imagen. Es por ello por lo que el juzgado ratifica lo que dijo un juzgado de Arcos de la Frontera en un primer momento: que Mediaset debe pagar 190.000 euros y Kiko Hernández otros 30.000 más a la joven. Asimismo, están obligados a borrar todo ese tipo de informaciones de sus webs y redes sociales.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. No obstante, la misma rechaza todos los argumentos que dieron tanto la cadena como el que fuera uno de los colaboradores estrella de 'Sálvame' pues defendían que la joven era una influencer con miles de seguidores y que sus propios padres habían hablado de ella en revistas del corazón y en programas desde que era bien pequeña.

A este respecto, los jueces reconocen que tanto Jesús Janeiro como María José Campanario son rostros "notablemente famosos" pero que no por ello se puede hacer una prospección informativa de su hija. "Que sea hija de dos personajes famosos en el ámbito de la presa rosa no dota a la recurrente, por el hecho de llevar un apellido determinado, de una mayor trascendencia pública", señalan en esta sentencia.

"Que la misma sea influencer no suscita por si sola ningún interés mediático", añaden. Y ese sentido defienden que pese a que su cuenta tenga miles de seguidores no "pueden emitirse opiniones o realizarse comentarios sobre la vida privada del titular de la cuenta y carentes de cualquier interés o relevancia pública en un medio de comunicación".

"Es obvia la inquietud y sufrimiento derivado del intento de desprestigio del que fue objeto la joven y que tuvo una múltiple perspectiva, social, familiar y personal", terminan señalando por lo que condenan a Mediaset y a Kiko Hernández a indemnizar a Julia Janeiro con 190.000 y 50.000 euros respectivamente.