Fuerte multa a Telemadrid por lo que difundió de Georgina Rodríguez en este programa de los productores de 'Sálvame'

Telemadrid se enfrenta a una fuerte condena de 130.000 euros por vulnerar la imagen y la intimidad de Georgina Rodríguez y su hermana al hablar de ellas y de su padre, que falleció poco después, en 2018 en el programa 'Aquí hay madroño' según adelanta Vertele.

Asimismo, según el citado diario, la sentencia recoge fuertes críticas a la labor periodística del programa que producía La fábrica de la tele ('Sálvame'), hoy renombrada como La Osa Producciones Audiovisuales ('Directo al grano') y que cesó sus emisiones a comienzos de 2020. Y es que sostiene que en aquellos años ni Georgina Rodríguez ni su familia tenían relevancia pública pues no era ni pareja de Cristiano Ronaldo. "No era seguida en redes sociales, no tenía imagen propia y por ende no había un interés general en conocer aspectos de su vida anterior", asegura la justicia.

Hay que retrotraerse al año 2018 cuando 'Aquí hay madroño', que posteriormente fue renombrado como 'El Madroño' con David Valldeperas y Carmen Alcayde como presentadores, dedicó varios reportajes a repasar la vida de Georgina Rodríguez hablando tanto de su familia como su infancia en la localidad aragonesa de Jaca así como informaciones sobre su padre, que falleció a principios de 2019. Además no dudaron en hablar de "un pasado oculto".

Tras ver lo que habían emitido sobre ella, Georgina Rodríguez emprendió acciones legales contra el programa de Telemadrid como también hizo contra otros programas de la productora con mayor entidad como eran 'Sálvame' y 'Socialité' en Telecinco. Unas demandas que no surtieron efecto como si ha sucedido ahora con la de Telemadrid.

La sentencia contra Telemadrid por lo que reveló de Georgina Rodríguez y su familia

Imagen del programa de 'Aquí hay madroño' en el que hablaron de Georgina Rodríguez

Hay que decir que primero fue un juzgado de Pozuelo de Alarcón el que dio la razón a Georgina Rodríguez y ahora ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que condena a Telemadrid a indemnizar a la influencer con 130.000 euros si el Tribunal Supremo no dice lo contrario en los próximos meses. Los jueces reconocen que Georgina Rodríguez en la actualidad es "una persona de proyección pública" pues tiene casi 72 millones de seguidores en Instagram y ha realizado un reality sobre su vida que está entre el contenido más visto de la historia de Netflix; sin embargo considera que ni su hermana ni su padre tenían relevancia pública y que lo que Telemadrid dio como noticia no era veraz ni estaba contrastado.

Así, el juzgado de Pozuelo de Alarcón ya denunció que Telemadrid intentó "obtener informaciones relativas a su pasado familiar, sin el mínimo rigor" y para lograrlo hizo pasar por familiares y amigos el testimonio de vecinos de Jaca "sin que se acredite que realmente se trataba de familiares y vecinos de las demandantes".

Según avanza el citado medio, Telemadrid ha recurrido esta sentencia a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo esperando que ahora sí le den la razón a ellos. La televisión autonómica alegó, que la sentencia condenatoria se había fijado en el derecho al honor de Georgina Rodríguez y su familia cuando, en realidad, ella había denunciado la vulneración de su intimidad y su imagen, y que es la española con más seguidores de Instagram.

La sentencia avala las indemnizaciones que debe pagar Radio Televisión Madrid por invadir el derecho a la propia imagen del padre, ya fallecido, de Georgina Rodríguez así como la intimidad familiar de la empresaria y su hermana: 80.000 euros para ella y otros 50.000 más a repartir entre las dos por las afirmaciones sobre su padre.