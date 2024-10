Broncano hace tragar saliva a Ester Expósito con su recado sobre Georgina Rodríguez: "No me apetece"

Tras conservar su liderazgo en el access prime time una noche más, 'La Revuelta' se rearmó este miércoles con una cara conocida. David Broncano recibió a Ester Expósito por primera vez en su nueva etapa en La 1 justo antes del estreno de 'Llanto', su nueva película. Pero el presentador terminó poniendo a la actriz en un aprieto al dejar al descubierto sus tensiones con Georgina Rodríguez.

"A mí me parecía borde porque era muy tímido y muy serio, cuando te conocí ya vi que no", comenzó explicando la invitada después de que Broncano volviese a recordar que durante un tiempo fueron vecinos en la misma urbanización. "Te acuerdas cuando nos veíamos en la piscina de la comunidad", continuó bromeando el humorista.

David Broncano acorrala a Ester Expósito en 'La Revuelta' para que siga a Georgina Rodríguez en Instagram

Y en mitad de la entrevista, David Broncano sacó a relucir una polémica involuntaria de su antigua vecina. "Durante un tiempo fuiste la persona más seguida de España, pero he visto que te adelantó Georgina eh", señaló el humorista mientras Ester Expósito intentaba atajar la situación con humor. "¿Qué le has dicho?", insistió el de Jaén.

"No le he dicho nada, ¿te imaginas que la insulto? que va", aclaró la protagonista de 'El Llanto' antes de que Broncano hiciese la situación aún más incómoda. "¿Os seguís?", preguntó el conductor de 'La Revuelta', obteniendo un tajante 'no' por parte de la invitada. "No por nada, pero es que no nos conocemos", aclaró Ester ante la sonora reacción del público.

"Vale, la voy a seguir", cedió finalmente la intérprete ante la insistencia de David Broncano, que le sugirió incluso que sacase el móvil para hacerlo en el momento. "No lo tengo aquí, me lo he dejado a propósito. Porque me vais a enchufar y me lo vais a poner ahí. No me apetece nada", terminó señalando la invitada con tono de humor.

En las preguntas clásicas: "Aprobado raspado"

Cuando llegó la hora de las preguntas clásicas, sus compañeras de la película se unieron a ella en el sofá para acompañarla. La francesa Mathilde Olliver fue la única que se atrevió a responder a la pregunta del dinero, asegurando que tras rodar 'El Llanto' su cuenta había alcanzado los seis ceros. Entre aplausos, sus compañeras espetaron que en su caso no había ocurrido lo mismo.

Y después de una breve confusión por lo que 'petting' significaba, Melena Villa fue la primera en sincerarse sobre sus relaciones sexuales del último mes con David Broncano. "Estamos de promo, llevamos un mes y medio y se complica. Calculo que en 30 días pues unos 15", confesó la argentina dejando a Ester Expósito perpleja.

"Está muy bien", insistió la invitada de Broncano algo sorprendida, temiendo a que llegase su turno. "Ester mira para el suelo diciendo 'es muy bueno'... hacía tiempo que no te veía tan reflexiva", señaló entre risas el presentador. "Contesto esa porque la del dinero me da mucha vergüenza", aseguró la actriz.

"Estás forrada", insistía el humorista. "¿Tendrá más dinero que Georgina?", preguntó entonces Grison. "Voy a suscribir lo de que estamos de promoción. Para mí no es excusa, es real" advirtió Expósito antes de confesar su cifra. "Entre una cosa y otra, así sumando… un aprobado raspado", desveló la invitada ante la atenta mirada de David Broncano.

No sé quién miente más de los dos, la del aprobado raspado o el del sobresaliente bajo. #LaRevuelta pic.twitter.com/q2m6ICS96B — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 23, 2024

Después de aclarar que era incluso menos de 6, Broncano terminó animándose a confesar la suya propia. "Yo notable alto o sobresaliente bajo", adelantó el presentador entre risas de las invitadas. "Os puedo decir un número, en 30 días 29", confesó el comunicador, dejando impresionado al público y a las invitadas.