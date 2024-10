"Es así de cruel": Jorge Javier, sin filtros, dice alto y claro lo que opina de David Broncano

Como cada miércoles, Jorge Javier Vázquez se desahoga sobre diversos temas de actualidad en su blog semanal de 'Lecturas'. Era esperable que uno de los asuntos que abordaría sería sobre la brutal entrevista de Isa Pantoja en '¡De viernes!'. Pero, tras hablar largo y tendido de la misma, se centró en el éxito de 'La Revuelta' de Broncano en La 1.

"Cuando 'La Resistencia' estaba en Movistar mi sobrina Esther no hacía más que decirme que tenía que ir a que me entrevistara Broncano", comienza diciendo el presentador de 'GH' en su escrito. Aunque Jorge Javier reconoce que "nunca me sedujo la idea porque la cosa me parecía dificilísima. Estoy acostumbrado a hacer entrevistas y me las preparo a conciencia, como un trabajo más. Sé más o menos lo que me van a preguntar, porque llevo ya muchos años en esto".

Jorge Javier reconoce que "jamás" le llamaron" de 'La Resistencia'

Sin embargo, tal y como reconoce Jorge Javier, "con Broncano no vale la preparación porque no sabes por dónde te va a salir y eso inquieta. Vas a pelo. Y como soy muy controlador, nunca valoré la posibilidad de ir a Movistar. Dato importante: jamás me llamaron que conste". Además, confiesa que "no suelo ver 'La Revuelta' porque me pilla trabajando en directo o grabando. Veo cortes en X. Hace poco vi una parodia de un Telepasión de Ana Obregón y Joaquín Kremel con Broncano y Lalachus, una profesional a la que admiro desde hace años. Broncano y Lalachus estuvieron brillantes".

Para Jorge Javier "una de las mayores virtudes de 'La Revuelta' es que ha creado su propio tiempo, su propio universo. Todo lo que hacen parece nuevo sin serlo y condenan a los demás a parecer antiguos sin tampoco serlo. Pero así de cruel es la televisión. Entiendo que ahora les saldrán un montón de imitadores. Tarea vana. En estos momentos no existen en el medio personalidades tan arrolladoras como las que trabajan en ese programa. Intentar copiarles sería un suicidio", concluye Jorge Javier su escrito.