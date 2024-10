La abrupta despedida de Jorge Javier a Ana Rosa tras lo revelado de él: "¿Me has bloqueado?"

Este martes, Jorge Javier Vázquez recibía en el plató de 'El diario de Jorge' a Katia, una mujer que llegaba al programa para hacer un llamamiento porque su amiga María había desaparecido y llevaba tres meses sin saber de ella. La mujer se pensaba que su amiga había muerto pero en realidad la tenía bloqueada. Algo que ha llevado a que Ana Rosa y Jorge Javier volvieran a vivir un duelo de cortes.

Katia llegaba a 'El diario de Jorge' muy preocupada por la desaparición de su amiga María al creer que podría haber fallecido pues tenía problemas de corazón. "Quiero tener contacto y saber si está viva o muerta, porque hablábamos todas las noches y de la noche a la mañana no sé nada de ella", expresaba la mujer.

En plena conversación de Katia con Jorge Javier Vázquez, la mujer le entregaba un cuarzo y el presentador se acordaba de su compañera de cadena. "A Ana Rosa le gustan mucho los cuarzos", aseveraba el presentador. "¿Ah sí? Pues he traído para repartir", contestaba Katia.

Después, Jorge Javier Vázquez le anunciaba a Katia que su amiga María estaba viva y que estaba en el programa, algo que hacía que Katia se pusiera a llorar de la emoción pues ella creía que habría fallecido. Tras ello, era María la que explicaba que había bloqueado a su amiga porque le sentó mal que le dijera que trataba mal a su perro.

Las pullas de Ana Rosa y Jorge Javier al darle paso a 'TardeAR'

Finalmente, las dos amigas se reencontraban en el plató de 'El diario de Jorge' tres meses después. Y Jorge Javier Vázquez conectaba como cada tarde con Ana Rosa Quintana, que aprovechaba para lanzarle una pregunta a su compañero. "¿Tú me has bloqueado alguna vez?", le cuestionaba. "Hombre, ganas he tenido, pero hacerlo no lo he hecho", le respondía él sin pudor.

"Pero te digo una cosa que yo te pregunté por tu salud y no me contestaste", le replicaba Ana Rosa Quintana dejándole mal parado a su compañero al desvelar que dejó de contestarla en un momento en el que él no estaba bien de salud sin revelar en qué momento exacto fue. Pero Jorge Javier optaba por no contestar. "Venga, hasta luego", sentenciaba la conductora de 'TardeAR'.