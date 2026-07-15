Los equipos de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' elevan esta queja por las cancelaciones de las series en la parrilla de RTVE

La llegada del Mundial de fútbol a la programación de TVE ha supuesto un desajuste en los contenidos de su parrilla que, semana tras semana, con el avance de los partidos, continúa sufriendo modificaciones y generando confusión entre muchos espectadores. De hecho, la furia de un seguidor de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' se ha hecho viral en redes, señalando a la corporación por apartar a las dos ficciones estrella con motivo de los encuentros deportivos.

Y el vídeo, que ha llegado hasta el programa radiofónico Anda Ya! de Los 40, además de acumular aplausos por parte de los seguidores de estas series de época, ha contado con reacciones del propio elenco de ambas ficciones de RTVE, que han manifestado alto y claro lo que les parece realmente esta oleada de cancelaciones que han sufrido durante las últimas semanas con motivo del Mundial.

"A mí me parece bien que hagan el Mundial, que hagan partidos, pero hoy juega España y a las 6 y pico ya están dando el tostón cuando tendrían que hacer las novelas 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. ¿Tú te crees que esto es normal, que a las 21 juegue España y suspendan las novelas?", ha denunciado un seguidor de estas ficciones en un vídeo viral que recogía el programa de Los 40 y que más tarde compartían en redes.

Los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' suscriben la indignación de los espectadores ante sus constantes cancelaciones en TVE

Así, el espontáneo ha puesto el grito en el cielo contra la "desconsideración" de TVE con los espectadores que día a día siguen los seriales de época de La 1. "Los que nos gustan las novelas nos tenemos que joder, ¡vaya mierda de cadena española, vaya mierda de fútbol! Ojalá España quede hoy eliminada, matado el perro se acabó la rabia", denunciaba el hombre.

Y el post de Anda Ya! en Instagram ha contado con señaladas reacciones que pasan por el elenco de 'Valle Salvaje' o 'La Promesa'. Los actores Marcos Orengo y Rafa Álamos ('Valle Salvaje') añadían un simple "Olé" en la sección de comentarios aplaudiendo la queja del espectador y dejando entrever su descontento. Así mismo, la cuenta oficial de 'Valle Salvaje' apoyaba el mensaje con tres emojis de la cara y dos corazones. De igual forma, la actriz Babeth Ripoll ('La Promesa') iba más allá. "El defensor del espectador: tenía que decirse y se dijo", sentenciaba dejando poco a la imaginación sobre su postura ante estos desajustes de la programación.

Comentarios al post de Anda ya! en Instagram

Cabe destacar que ambas ficciones llevan encadenando varias semanas consecutivas de cancelaciones de capítulos, algunas anunciadas con muy poco margen y otras casi repentinas, alertando a la audiencia en el último momento de que ese mismo día no podrán disfrutar de una nueva entrega de su serie favorita. Unos cambios que afortunadamente se acabarán esta semana con la gran final del Mundial que jugará España frente al ganador del Inglaterra-Argentina el próximo domingo.