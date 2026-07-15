Terremoto en 'La Promesa', que amplía su reparto con tres nuevos personajes que cambiarán la dirección de las tramas en TVE

Nuevos personajes desembarcan en 'La Promesa', que amplía su reparto para revolucionar las tramas de la ficción en las próximas semanas y poner patas arriba a varios de los veteranos inquilinos del palacio. El principal, el duque de Buenaventura, interpretado por el conocido actor Javier Lago ('La Favorita 1922', 'Amar es para siempre'), que ya ha hecho acto de presencia.

Sin embargo, no ha llegado solo, pues consigo ha traído a los dominios de los Luján a Julio, su ayuda de cámara; y a Tomasa, la doncella de su máxima confianza. Con la intención de quedarse "una buena temporada", estos dos papeles correrán a cargo de Christian Mulas ('El Príncipe', 'La Unidad') y Babeth Ripoll respectivamente. Julio Sopena será un personaje complejo, con muchas luces y sombras; mientras que Tomasa Arcos aterrizará para tambalear la vida y la paz de su hermana Petra.

En el caso concreto de Babeth Ripoll, 'La Promesa' supondrá uno de sus grandes proyectos en la televisión nacional. La actriz y docente de interpretación atesora una trayectoria sólida en teatro, donde ha desarrollado una parte esencial de su carrera, participando en espectáculos emblemáticos como 'Adiós, Arturo', 'Gente Bien' o 'Campanadas de boda'. Paralelamente, ha trabajado con compañías como 'La metamorfosis reloaded', 'Gust de cendra' o 'Un día. Mirall trencat'.

En cine, ha formado parte de largometrajes dirigidos por Fernando González Molina ('Cronos', 'Mala persona'), Daniel Monzón ('Ruega por nosotras'), Juan Flahn ('Chuecatown') o Diego Núñez Irigoyen ('Gracias, equipo'), demostrando un gran dominio de todos los géneros: el drama, la comedia o el thriller. Respecto a la televisión, ha integrado series como 'Infidels', 'Nit i dia' y 'Com si fos ahir'; así como formatos de autor en 3Cat como 'Una tarde con…' o 'Bob in Translation', trabajando bajo la dirección de creadores como Oriol Paulo, Candela Peña o Bob Pop.

Sus respectivos personajes irrumpirán dando guerra y prometiendo trastocar las tramas de los antiguos. Los dos criados mostrarán una actitud gélida y petulante, lo que generará fricciones inmediatas con el personal de La Promesa. Irremediablemente, la relación con los recién llegados empezará con muy mal pie. Además, Julio y Tomasa, que repudiarán duramente cada rincón del palacio, planearán jugarretas contra el servicio, a quienes considerarán unos ineptos.

Por otro lado, tras quince años de silencio, Petra y su hermana Tomasa se encontrarán cara a cara. El reencuentro, cargado de hostilidad y frialdad, estará marcado por los duros reproches de Tomasa hacia Petra. En definitiva, nuevas caras en el serial de época de La 1 de TVE que no van a pasar desapercibidas.