Los 52 estrenos de Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Disney+ o HBO Max en la semana del 8 al 14 de diciembre

Por favor, que el tiempo deje de correr tan rápido. Que hace nada empezábamos diciembre, y ya estamos a mediados. ¿Cómo puede ser? Esperamos que hayáis decorado ya vuestra casa de Navidad, hayáis comido algo de turrón, y tengáis vuestras compras preparadas para los días gordos como Reyes o Nochebuena. Si es así, todo perfecto. Y, como ya está empezando a llegar el frío, os traemos una lista de varios estrenos que llegan esta semana (ojo, que rompemos la barrera de los 50 por primera vez en muchos meses) para que estéis calentitos en casa viendo alguno de estos títulos, que estarán disponibles en Netflix, Disney Plus, Movistar Plus+ o Prime Video.

Para empezar, llega a Netflix una de las películas más esperadas del año: 'Puñales por la espalda. De entre los muertos', la tercera entrega de la saga de misterio creada por Rian Johnson, con Daniel Craig volviendo una vez más como Benoit Blanc, el detective. Pero si queremos una comedia un poco más absurda, siempre podemos confiar en Rowan Atkinson y su nueva serie 'El hombre contra el bebé'. Y a Netflix también llega la última serie de Verónica Echegui, 'Ciudad de sombras', un thriller de misterio con Isak Ferriz como co-protagonista.

Además, tenemos la llegada al streaming de uno de los éxitos del año, 'F1: La película' con Javier Bardem y Brad Pitt; 'Dímelo bajito', la nueva historia basada en uno de los libros de Mercedes Ron (autora de la saga 'Culpables'); la nueva temporada de la serie 'Percy Jackson', o 'Merv', una comedia romántica con perrito incluido, entre otros estrenos.

Estrenos en Netflix

El hombre contra el bebé

Sinopsis: Tras una desastrosa experiencia al cuidar una mansión de alta tecnología obstaculizada por un inconveniente insecto, Trevor Bingley se encuentra ahora cuidando un lujoso ático en Londres, con una compañía que no había pedido.

Todos recordamos a Mr. Bean, ¿verdad? El célebre personaje que hizo reír a toda una generación, al que daba vida Rowan Atkinson. Al intérprete británico le hemos visto en la saga de 'Johnny English' o con personajes secundarios en películas como 'Love Actually'. Y ya hace unos años, Netflix apostó por su vis cómica en 'El hombre contra la abeja'. Ahora le toca enfrentarse a un bebé en plenas navidades. En esta nueva temporada, Trevor Bingley cambia el cuidado de casas por una escuela. Y ahí se enfrentará a un bebé que se las va a hacer pasar canutas. "Me parece que el fin de la comedia es ofender, o tener el potencial de ofender, y no se puede vaciar de ese potencial", explicó el actor para el Irish Time durante la promoción de 'El hombre contra la abeja'. "Todo chiste tiene una víctima. Esa es la definición de un chiste. Se hace que alguien, algo o una idea quede en ridículo".

Fecha de estreno: 11 de diciembre

Ciudad de sombras

Sinopsis: Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera - Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart, hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad en la ciudad condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido, tratar de dar con el autor del crimen.

Este thriller ambientado en Barcelona protagonizado por Isak Ferriz ha resultado ser el último trabajo de la actriz Verónica Echegui antes de que falleciera el pasado agosto. La ficción, dirigida por Jorge Torregrossa y producida por Arcadia, nos lleva a una historia de misterio que empieza con mucha fuerza: la aparición de un cadáver completamente calcinado aparece colgado en la fachada de La Pedrera.

La serie adapta la novela de 'Aro', primera entrega de la tetralogía creada por Aro Sáinz de la Maza, y cuenta en su reparto también con nombres como Ana Wagener, Manolo Solo o Jordi Ballester. Esta historia sigue la senda marcada por otras producciones como 'La chica de nieve', 'Memento Mori' o 'Reina Roja', thrillers basados en novelas de misterio, que han funcionado muy bien en audiencias.

Fecha de estreno: 12 de diciembre

Puñales por la espalda: de entre los muertos

Sinopsis: El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia.

'Puñales por la espalda', esa especie de Cluedo moderno que se estrenó allá por 2019, fue tan popular, que Netflix se dejó la billetera para asegurase sus dos secuelas. Es decir, pagó 450 millones por ellas. Y no solo la plataforma ha dejado claro el éxito de esta franquicia, sino los actores y actrices que quieren participar de este particular universo creado por Rian Johnson. En esta tercera entrega tenemos, junto a Daniel Craig, que vuelve a dar vida a Benoit Blanc, a Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Glenn Close, Josh Brolin, Jeremy Renner, Thomas Haden Church, Kerry Washington, Jeremy Renner, Mila Kunis y Daryl McCormack. Un reparto a la altura de muy pocas producciones.

"Me encanta todo lo relacionado con los 'whodunnits', pero una de las cosas que más me gusta es lo maleable que es el género. Hay todo un espectro tonal, desde Carr hasta Christie, y poder explorar esa gama es una de las cosas más emocionantes de hacer películas de Benoit Blanc", comentó el director en su cuenta de Twitter. Sin duda, uno de los estrenos más esperados de este 2025. Y no hay mejor forma de terminar el año que con un misterio así.

Fecha de estreno: 12 de diciembre

Estrenos en Prime Video

Merv

Sinopsis: Una pareja recién separada se lleva al perro que comparten a un viaje de vacaciones para animarlo, pero acaban reconectando románticamente.

¿Películas con perros? Siempre es un 'sí'. Además, un 'sí' rotundo. Siempre y cuando no sea 'Hachiko' y nos haga llorar a moco tendido durante hora y media. En este caso, encontramos una comedia romántica de Prime Video con Charlie Cox y Zooey Deschanel. El primero, 'Daredevil' en Marvel. La segunda, la recordamos por películas como '500 días juntos' o la serie de 'The New Girl'.

Jessica Swale se encarga de la dirección, y es que cómo no vamos a querer a un perrito que se ha deprimido tras la separación de la pareja que le había adoptado. "Gus [así se llama el perro en la realidad] tiene una de esas caras que parece sonreír a veces y estar triste a veces", explicó Charlie Cox en una entrevista para People. "Obviamente, hay muchas escenas en las que le hablaba a 'Merv' en voz alta y él simplemente me miraba. Realmente sentí que estaba escuchando mis palabras".

Fecha de estreno: 10 de diciembre

Shadow Force

Sinopsis: Con una recompensa por sus cabezas, una pareja huye con su hijo para escapar de su antigua organización: una unidad de operaciones en la sombra que ha sido enviada para liquidarlos.

Kerry Washington y Omar Sy son los protagonistas de esta película de acción que, tras su paso por cines, llega a Prime Video. Joe Carnahan, que ya se encargara de la adaptación de 'El equipo A', dirige esta comedia en la línea de otras similares como 'Plan en familia', con Mark Wahlberg, o 'De vuelta en accion', con Cameron Díaz. "Una de las cosas geniales de este proyecto es que, tras encontrar al Isaac (el hijo de la pareja) perfecto, eso abrió la película para convertirla en algo global. Se trata de una pareja negra, del amor negro y de una familia negra… pero en todo el mundo y a través de numerosos idiomas", contó Kerry Washington, que también ejerce de productora, para Revolt. También aparece por ahí la ganadora del Oscar Da'Vine Joy Randolph, y eterna detective en 'Solo asesinatos en el edificio'.

Fecha de estreno: 10 de diciembre

Dímelo bajito

Sinopsis: Kamila Hamilton lo tenía todo bajo control... o eso pensaba: no estaba en sus planes que los hermanos Di Bianco volvieran de nuevo a darle la vuelta a su mundo. Hace 7 años Thiago fue el que le dio su primer beso. Y Taylor, el que siempre la protegió. El inesperado regreso de los hermanos sume la aparentemente perfecta vida de Kami en el caos. Ya no es la niña inocente que ellos conocían: desde que se fueron, parece que nadie puede realmente acceder a ella. Nadie excepto ellos. ¿Podrá Kami resistirse a la simple presencia de Thiago? ¿Qué pasará cuando Taylor empiece a mirarla de manera diferente? ¿Explotará todo en mil pedazos una vez más?

Mercedes Ron es una de las autoras literarias más vendidas de la actualidad. Sobre todo gracias a su saga 'Culpables'. Es decir, 'Culpa tuya', 'Culpa mía' y 'Culpa nuestra'. Esta trilogía de libros ha sido adaptada en películas en Prime Video, y han sido un éxito absoluto para la plataforma, lanzando al estrellato a sus protagonistas Nicole Wallace y Gabriel Guevara. E incluso teniendo una adaptación en inglés, cambiando el rodaje en España por las inglesas calles de Londres en 'Your fault'. A la espera de que nos llegue la adaptación de otras dos obras de la autora, la bilogía Enfrentados (conformada por 'Marfil' y 'Ébano'), y que contará con Ester Expósito, ahora tendremos la primera de las tres entregas de 'Dímelo bajito'.

Alicia Falcó ('El refugio atómico'), Fernando Lindez ('Élite') y Diego Vidales ('Mariliendre') son los protagonistas de esta nueva película de Prime Video que promete ser un auténtico éxito.

Fecha de estreno: 12 de diciembre

Estrenos en Movistar Plus+

La sombra del emperador

Sinopsis: Reconstrucción desde dentro la mayor operación policial de la historia reciente en España contra el fraude fiscal.

A lo largo de tres episodios, la serie revive la Operación Emperador: una investigación sin precedentes que destapó una red internacional de blanqueo, contrabando y corrupción que sacudió al país y reveló hasta dónde podía llegar el poder de una organización infiltrada en las instituciones. Serie documental de Marcel Barrena ('El 47') sobre una profunda investigación de Daniel Campos con guion de Enric Álvarez y realización de Santi Baró. "Nunca he estado implicado en una historia tan compleja, con tantas aristas y estructuras y tan 'peligroso' en su ejecución. Si bien el asunto era fascinante... ¿Cómo se narraba esto? Un caso en el que, si se miraba con detenimiento, se intuían espejos ocultos que nos mostraban los interiores oscuros de nuestro país", comentó Barrena para El Confidencial.

Fecha de estreno: 11 de diciembre

Estrenos en Disney Plus

Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Temporada 2)

Sinopsis: Después de que la frontera protectora del Campamento Mestizo es vulnerada, Percy Jackson se embarca en una odisea épica en el Mar de los Monstruos en busca de su mejor amigo Grover y de la única cosa que puede salvar el campamento: el Vellocino de Oro. Con la ayuda de Annabeth, Clarisse y su recién descubierto hermanastro cíclope Tyson, la supervivencia de Percy es crucial en la lucha para detener a Luke, el Titán Kronos y su inminente plan para destruir el Campamento Mestizo y, en última instancia, el Olimpo.

Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushnell (Luke Castellan) vuelven en esta segunda temporada de una de las series más vistas de Disney Plus. Estamos hablando de 'Percy Jackson', la saga creada por Rick Riordan, que ya tuvo adaptación al cine con Logan Lerman, pero no acabó de satisfacer a los fans de los libros. Con esta serie, aunque se le acusó de tener un ritmo demasiado lento, al final consiguió hacer justicia a las historias de Percy y sus amigos, con la implicación directa del creador. Esta segunda temporada adapta el segundo libro, 'El mar de los monstruos', y añade al medio hermano de Percy, Tyson, al que dará vida Daniel Diemer.

La serie ya está renovada para una tercera temporada, donde veremos nuevos personajes como los hijos de Hades: Levi Chrisopulos interpretará a Nico, y Olive Abercrombie a Bianca. Una serie perfecta para ver en familia, y sobre todo, para esta época del año. Y no solo le gusta a los fans de la saga de Riordan, sino que ha creado nuevos fans en todo el mundo. Quizá Disney por fin haya encontrado la franquicia que tanto tiempo lleva buscando para competir con Harry Potter...

Fecha de estreno: 10 de diciembre

Taylor Swift: The End of an Era

Sinopsis: Capta la magia de la gira de Taylor Swift, que bate récords, con momentos entre bastidores y actuaciones especiales con otros artistas, al tiempo que comparte puntos de vista personales de su círculo más cercano.

¿Qué podemos decir de Taylor Swift a estas alturas que no se haya dicho ya? Ella es la industria de la música. Se ha convertido en una auténtica titán del entretenimiento. Y, pese a que su último disco no ha gozado del apoyo de la crítica como en etapas anteriores, su single 'The fate of Ophelia' es uno de los mayores éxitos de TikTok ahora mismo. Este documental, que los fans llevaban pidiendo mucho tiempo, nos sumerge en la gira más más taquillera y exitosa de la historia, con más de 2 mil millones de recaudación. Un hito sin precedentes. Desde que decidiera regrabar su discografía para recuperar los derechos sobre sus canciones, Swift no ha parado ni un solo segundo. Es decir, cero descanso. Ahora parece que ya está más tranquila, con su prometido Travis Kelce a su lado, y salvo la promoción que pueda hacer del nuevo disco, va a tomarse un descanso, después de una gira que la ha llevado a casi todos los rincones del mundo. Además, Disney Plus añadirá a su catálogo el último concierto de la gira, 'The final show'.

Fecha de estreno: 12 de diciembre

Estrenos en Apple TV+

F1: La película

Sinopsis: Sonny Hayes fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990, hasta que un accidente en la pista acabó prácticamente con su carrera. Treinta años después es un piloto nómada a sueldo al que contacta su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes, propietario de un equipo de Fórmula 1 al borde de la quiebra. Rubén convence a Sonny para volver a la categoría reina del automovilismo y tener una última oportunidad para salvar al equipo. Su compañero será el novato Joshua Pearce, el piloto estrella del equipo, que está decidido a imponer su propio ritmo.

Joseph Kosinski fue el encargado de revitalizar 'Top Gun' con su secuela, casi tres décadas después, uniendo un Tom Cruise que ha emergido como el salvador que el cine necesita en los últimos años. Aquí, Kosinski se une a Brad Pitt para hacer la película definitiva sobre la Fórmula 1, además de contar con Javier Bardem como el propietario de uno de los equipos de la película. Una auténtica sorpresa de 2025, que se volvió un éxito en taquilla, recaudando más de 650 millones, con un presupuesto de cerca de 250. Además, suena con fuerza para la temporada de premios como Mejor Película.

Visualmente es apabullante, y no te deja ni un solo segundo respiro. Brad Pitt vuelve a demostrar que es un buen reclamo para taquilla, y Kosinski, que entiende el nuevo cine como nadie. "Buscábamos crear la película de carreras más auténtica, realista y verosímil que se haya hecho jamás", comentó el director en una entrevista para GQ España.

Fecha de estreno: 12 de diciembre

Estrenos en SkyShowtime

La trama fenicia

Sinopsis: El magnate Zsa-zsa Korda es un rico empresario europeo que se ve envuelto en una trama de espionaje junto a su hija Liesl, una monja con la que mantiene una relación difícil y a la quiere dejar el negocio familiar.

Wes Anderson, sin lugar a dudas, ha creado una personalidad diferente a cualquiera que conozcamos en el mundo del cine. Su estilo visual se ha ido perfeccionando según avanzaban sus películas, y el boom llegó con 'El gran Hotel Budapest', que puso al público y a la crítica en el mismo bando. Tras esa gran obra, han llegado otras historias menores, con 'Asteroid City' siendo la más masacrada por la crítica. 'La trama fenicia' recupera al mejor Anderson, pero eso implica que nos encontremos todos sus clichés y sus historias a veces sin sentido. Aquí tenemos a Benicio del Toro cargando la película a sus espaldas. Pero adolece de mal ritmo, y de un guion demasiado pobre, con escenas que duran hasta la extenuación. No es el Wes Anderson que recordamos, ni de lejos, pero parece que está volviendo a encontrar su camino.

Fecha de estreno: 10 de diciembre

