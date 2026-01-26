Lista de ganadores de los Premios El Televisero 2025: Conoce el nombre de todos los premiados de la 16ª Edición

Por decimosexto año, El Televisero abrió una encuesta para que nuestros lectores pudieran elegir a los mejores de la televisión del año 2025. Los Premios El Televisero es una iniciativa pionera que surgió hace ya dieciséis años, siendo además el primer medio de comunicación online de nuestro país en crear unos galardones de estas características.

Tras la designación previa de sus nominados en cada categoría por parte de un jurado profesional, la decimosexta edición de estos premios simbólicos ha vuelto a ser el resultado íntegra y exclusivamente de las votaciones de los lectores. Y en esta edición, los Premios han alcanzado durante 37 días de votaciones (desde el 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre) su récord histórico de participación, con un total de 290.500 votos acumulados en sus veinte categorías. Este año los premiados son:

Todos los ganadores:

Mejor presentador: JAVIER RUIZ ('Mañaneros 360' – La 1 de TVE)

Mejor presentadora: SILVIA INTXAURRONDO ('La hora de La 1' - La 1 de TVE)

Mejor actor: LUIS ZAHERA ('Animal' - Netflix)

Mejor actriz: CARMEN MACHI ('Celeste' - Movistar Plus+ / 'Furia' - HBO Max)

Mejor serie: 'LA QUE SE AVECINA' (Telecinco / Amazon Prime Video)

Mejor serie diaria: 'LA PROMESA' (La 1 de TVE)

Mejor programa de entretenimiento: 'LA REVUELTA' (La 1 de TVE)

Mejor talent/reality: 'LA ISLA DE LAS TENTACIONES' (Telecinco)

Mejor programa de actualidad y/o reportajes: 'LA HORA DE LA 1' (La 1 de TVE)

Mejor magazín: 'D CORAZÓN' (La 1 de TVE)

Mejor concurso: ' PASAPALABRA' (Antena 3)

Mejor presentadora de informativos: PEPA BUENO ('Telediario 2' - TVE)

Mejor informativo: TELEDIARIO TVE

Mejor serie documental: 'AITANA METAMORFOSIS' (Netflix)

Mejor serie extranjera: ' ADOLESCENCIA ' (Netflix)

' Mejor colaborador/a: SARAH SANTAOLALLA ('Mañaneros 360', 'Malas Lenguas' y 'Directo al grano' - TVE / 'En boca de todos' - Cuatro)

Mejor formato autonómico: 'POLÒNIA' (TV3)

Mejor cadena generalista: La 1 de TVE

Mejor cadena temática: TEN

Mejor plataforma: NETFLIX

*Por grupos, los ganadores se han repartido de la siguiente manera: TVE es la gran triunfadora con 10 galardones. Le sigue Netflix con cuatro premios y Telecinco, que obtiene dos. Mientras que Antena 3, Cuatro, TV3, Movistar Plus+, HBO Max, Prime Video y TEN se llevan un premio cada uno.

1. JAVIER RUIZ, MEJOR PRESENTADOR

Javier Ruiz, mejor presentador de 2025 por 'Mañaneros 360'

Es la categoría más disputada de esta edición. Después de que David Broncano arrasara el año pasado, este año ha sido Javier Ruiz el que le ha quitado la primera posición por la mínima. Así, el presentador de 'Mañaneros 360' es el mejor profesional para nuestros lectores con un 20,3% de los votos frente al 19,5% que obtiene David Broncano por su trabajo al frente de 'La Revuelta'. En tercera posición, se sitúa Pablo Motos con un 14% de los votos gracias a 'El Hormiguero'. Completan el top 5, Marc Giró con un 12% de los votos en su último al frente de 'Late Xou' en La 1 y Jorge Javier Vázquez con un 9% de los votos por su labor en 'Supervivientes', 'El diario de Jorge' y 'Gran Hermano 20'.

2. SILVIA INTXAURRONDO, MEJOR PRESENTADORA

Silvia Intxaurrondo, Mejor Presentadora de 2025 por 'La hora de La 1'

Después de quedarse en segunda posición el año pasado, este año es Silvia Intxaurrondo la que se convierte en la mejor presentadora del 2025 con el 38% de los votos por su labor al frente de 'La hora de La 1' en las mañanas de La 1 de TVE. Le sigue en segunda posición Sandra Barneda con un 21% de los votos por su trabajo como conductora de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes: Conexión Honduras'. En tercera posición se sitúa Chenoa con un 13% gracias a su labor en 'OT 2025' en Prime Video así como en 'The Floor' y 'Dog House' en La 1. Por detrás se quedan Adela González y Sonsoles Ónega con un 7% y un 6% respectivamente.

3. LUIS ZAHERA, MEJOR ACTOR

Luis Zahera, el mejor actor de 2025 por 'Animal'

Si el año pasado fue José Coronado el que consiguió el premio de Mejor Actor, este 2025 toma el relevo su compañero Luis Zahera con el 31% de los votos gracias a su papel en 'Animal' de Netflix. En segunda posición se corona Xavi Lock de 'La Promesa' con un 12% de los votos y en tercer lugar se sitúa Álex García gracias a 'El cuco de cristal' con un 11% acechado por Javier Cámara que también obtiene un 11% por su papel en 'Yakarta' y Raúl Cimas que se queda con un 10% gracias a 'Poquita fe'.

4. CARMEN MACHI, MEJOR ACTRIZ

Carmen Machi se alza como la mejor actriz de 2025 por 'Celeste'

Carmen Machi se alza con la victoria como Mejor Actriz gracias a sus papeles en 'Celeste' de Movistar Plus+ y en 'Furia' de HBO Max con un 27% de los votos. Le sigue muy de cerca su compañera de reparto en la serie de HBO, Candela Peña, que baja a la segunda posición con un 23% de los votos. En tercer lugar se sitúa Verónica Sánchez con un 8% de los votos gracias a 'La Favorita 1922' y 'Ángela'. Por detrás le acechan Isabel Serrano de 'La Promesa' y Kiti Manver por 'Dos tumbas' también con un 8%.

5. 'LA QUE SE AVECINA', MEJOR SERIE

'La que se avecina', la mejor serie de 2025

'La que se avecina' sigue incombustible tras 16 temporadas y vuelve a la lista de ganadores alzándose como la mejor serie de 2025 para el 28% de los votos. Una de las series revelación de este año, la comedia 'Animal' de Netflix, que ya prepara su segunda temporada, se queda en segunda posición con un 15% de los votos mientras que 'ENA, la reina Victoria Eugenia' de TVE se sitúa en tercer lugar con un 11% de los votos. Completan el top 5, 'Poquita fe' con un 9% y 'Ángela' con un 7%.

6. 'LA PROMESA' , MEJOR SERIE DIARIA

'La Promesa', la mejor serie diaria de 2025

'La Promesa' consigue quitarle el primer puesto a 'Sueños de libertad' después de que el año pasado ambas rivalizaran por él. Así, la serie de Bambú Producciones que emite La 1 de TVE se alza como Mejor Serie Diaria con un espectacular 47% de los votos mientras que 'Sueños de libertad' se queda en segundo lugar con un 27%. Detrás se sitúa 'Valle Salvaje' con un 14% de los votos seguida muy de cerca por 'Regreso a las Sabinas' con un 12%.

7. 'LA REVUELTA', MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

'La Revuelta' repite como el mejor programa de entretenimiento de 2025

Un año más, el ganador indiscutible en la categoría de mejor programa de entretenimiento es 'La Revuelta' de David Broncano y La 1 de TVE con un fantástico 46% de los votos. Su gran rival, 'El Hormiguero' se queda detrás con un 17% de los votos. El 'Late Xou' de Marc Giró vuelve a quedarse en tercer lugar con un 10% de los votos a la espera de su salto a Atresmedia con un nuevo programa. Detrás se sitúan 'El intermedio' y 'First Dates', ambos con un 5% de los votos.

8. 'LA ISLA DE LAS TENTACIONES', MEJOR REALITY-TALENT

'La isla de las tentaciones' gana el premio a Mejor Reality-talent de 2025

En la categoría de mejor talent/reality nuestros lectores han considerado que el ganador es 'La isla de las tentaciones'. El reality conducido por Sandra Barneda se corona con el 26% de los votos después de haber sido el gran fenómeno viral del 2025 con Montoya. Le sigue en segunda posición 'Hasta el fin del mundo'. El reality de viajes de Paula Vázquez en La 1 obtiene un 22% de los votos. Y en tercera posición se sitúa 'OT 2025' con un 14%. Por detrás se quedan 'Tu cara me suena' con un 11% y 'MasterChef' con un 9%.

9. 'D CORAZÓN', MEJOR MAGACÍN

'D Corazón' se convierte en el mejor magacín de 2025

Tras ser uno de los formatos que más ha subido en audiencia en los últimos meses, 'D Corazón', el programa que conducen Anne Igartiburu y Javier de Hoyos en las sobremesas de sábados y domingos se convierte en el Mejor Magacín de 2025 con un 31% de los votos. La segunda plaza es para otro formato de La 1 como 'Directo al grano' con un 25% de los votos mientras que 'No somos nadie', el heredero de 'Ni que fuéramos' se queda en tercer lugar con un 21% antes de despedirse esta semana para siempre. Por detrás se quedan 'Y ahora Sonsoles' y 'Aruser@s' con un 5%.

10. 'LA HORA DE LA 1', MEJOR PROGRAMA DE ACTUALIDAD Y REPORTAJES

Por segundo año consecutivo, 'La Hora de La 1' se alza con el premio de Mejor programa de actualidad y/o reportajes con un 32% de los votos sumándose al galardón de Silvia Intxaurrondo como presentadora. En segunda posición se queda el otro programa matinal de La 1, 'Mañaneros 360', que conducen Adela González y Javier Ruiz con un 16% de los votos. La tercera plaza es para 'Equipo de investigación' con un 9% de los votos. Por su parte, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora se sitúa en cuarta posición también con un 9% y finalmente 'Todo es mentira' completa el top 5 con un 7%.

11. 'PASAPALABRA', MEJOR CONCURSO

'Pasapalabra' gana el premio a mejor concurso de 2025

Cuando está a punto de dar el mayor bote de su historia, 'Pasapalabra' recupera el primer puesto como mejor concurso de 2025 con el 21% de los votos. En segunda posición se sitúa 'Cifras y letras' con un 17% de los votos seguido de cerca por el clásico 'Saber y ganar' con un 16%. Detrás les siguen 'La ruleta de la suerte' con un 13% y 'Lo sabe, no lo sabe' con un 12%.

12. PEPA BUENO, MEJOR PRESENTADORA DE INFORMATIVOS

Pepa Bueno es la mejor presentadora de informativos de 2025

Después de regresar a TVE, Pepa Bueno se alza con el premio de mejor presentadora de informativos por su labor al frente del 'Telediario 2' de La 1 con un gran 32% de los votos. En segunda posición se sitúa Isabel Jiménez, la presentadora de 'Informativos Telecinco 15h' con un 16% de los votos. Y en tercer lugar se queda Vicente Vallés, el presentador de 'Antena 3 Noticias 2' con un 14% de los votos. En cuarto lugar, le acecha Xabier Fortes con un 13% de los votos por 'La noche en 24h' y finalmente Sandra Golpe se queda en quinto lugar con un 7%.

13. 'TELEDIARIO', MEJOR INFORMATIVO

El 'Telediario' de TVE se alza como mejor informativo de 2025

Tras cerrar el 2025 con un gran ascenso en audiencia, el 'Telediario' de TVE se convierte en el mejor informativo en los Premios El Televisero con un arrollador 52% de los votos ganándole sin duda a 'Antena 3 Noticias', que pese a ser el informativo más visto de la televisión se queda en segunda posición con un 18%. Por detrás se queda 'Informativos Telecinco' en tercer lugar con un 13%. Y 'La Noche en 24h' consigue superar a 'La Sexta Noticias' con un 8% frente al 6%.

14. 'AITANA. METAMORFOSIS', MEJOR SERIE DOCUMENTAL

'Aitana. Metamorfosis' consigue el premio a mejor serie documental de 2025

La docuserie sobre Aitana, 'Metamorfosis' que estrenó Netflix se alza como la mejor serie documental de 2025 con un 24% de los votos. En segunda posición se sitúa '7291: Residencias Ayuso', el documental que emitió TVE con un 19% de los votos. Otro producto de La 1 como 'Los archivos secretos del NO-DO' se queda en tercera posición con un 17%. En cuarto lugar se queda el documental 'Historias de la DANA' de La Sexta con un 14% y finalmente, '50 años del gran cambio', la serie documental sobre los 50 años del fin del franquismo se queda en quinto lugar con un 8%.

15. MEJOR SERIE EXTRANJERA

'Adolescencia', la mejor serie extranjera de 2025

Los seguidores de El Televisero no han dudado en votar a 'Adolescencia' como la mejor serie extranjera de 2025 tras haber sido uno de los fenómenos de ficción de este año con un 32% de los votos. Le sigue muy de cerca la última temporada de 'Los juegos del calamar' también de Netflix con un 29%. En tercer lugar a gran distancia se sitúa 'The last of us' con un 11%. Y completan el top5, 'IT: Welcome to Derry' y 'Tierra de mafiosos', ambas con un 6% de los votos.

16. SARAH SANTAOLALLA, MEJOR COLABORADORA

Es sin lugar a dudas uno de los personajes del 2025. Por ello, Sarah Santaolalla se convierte en la Mejor colaboradora para el 29% de los votos gracias a su labor como tertuliana en 'Mañaneros 360', 'Malas Lenguas' o 'Directo al grano' de TVE y de 'En boca de todos' en Cuatro. En segundo lugar se sitúa Lydia Lozano con un 17% de los votos por 'De Viernes' acechada por Lalachus como colaboradora de 'La Revuelta' también con un 17%. Por detrás, se sitúan Gonzalo Miró con un 9% y Berto Romero con un 8%.

17. 'POLÒNIA', MEJOR FORMATO AUTONÓMICO

En esta edición, los usuarios de El Televisero han apoyado a 'Polònioa', el célebre programa de sketches de TV3 como el triunfador como mejor formato autonómico con un 26% de los votos. En segunda posición se mantiene otro formato de TV3 como es 'Crims' de Carles Porta con un 16%. Y en tercer lugar aparece el concurso 'Atrápame si puedes' que emiten buena parte de las cadenas autonómicas con un 13%. El mismo resultado obtiene 'El conquistador' de ETB y completa el top 5 el magacín matinal de Canal Sur, 'Hoy en día' con Toñi Moreno con un 11%.

18. LA 1 DE TVE, MEJOR CADENA GENERALISTA

No hay duda de que TVE se encuentra en un buen momento tanto en audiencias como en imagen. Y por ello, por segundo año consecutivo La 1 se convierte en la mejor cadena generalista con un arrollador 65% de los votos. Muy por detrás se queda Antena 3 con un 15% de los votos y Telecinco se mantiene en tercer lugar con un 13%. Le siguen La Sexta y Cuatro con un 3 y 2% de los votos.

19. TEN, MEJOR CADENA TEMÁTICA

De nuevo, TEN se alza con el premio a mejor cadena temática gracias a los fans del universo 'Sálvame' y su 'No somos nadie'. La cadena obtiene un 23% de los votos mientras que FDF se mantiene en segunda posición con un 16%. En tercera posición la gran sorpresa es Clan que obtiene un 14% de los votos. Mientras que Divinity baja a la cuarta plaza con un 10% y Paramount Channel se despide en quinta posición con un 9%.

20. NETFLIX, MEJOR PLATAFORMA

Por último, Netflix vuelve a repetir como Mejor Plataforma de 2025 para el 48% de los votos. RTVE Play sorprende y sube a la segunda plaza con un 12% de los votos, acechada por Amazon Prime Video con un 13%. Mientras Movistar Plus+ baja al cuarto puesto con un 10% y finalmente Disney+ se queda en quinta posición con un 5%.