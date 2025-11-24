Encuestas

VOTA en la encuesta de los Premios El Televisero 2025: Elige a los ganadores de la 16ª edición

por El Televisero

Participa y vota aquí en la encuesta de los XVI Premios El Televisero, donde puedes elegir a los mejores de la televisión del año 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Logotipo de la XVI edición de los Premios El Televisero
Logotipo de la XVI edición de los Premios El Televisero | El Televisero

El Televisero abre su encuesta anual para elegir a los mejores de la televisión del año 2025. Los Premios El Televisero es una iniciativa pionera que surgió hace ya dieciseis años, siendo además el primer medio online de nuestro país en crear unos galardones de estas características.

Tras la designación previa de sus nominados en cada categoría por parte de un jurado profesional, la décimo sexta edición de estos premios simbólicos que concede este medio, volverán a ser resultado íntegra y exclusivamente de las votaciones de los lectores, a través de un cuestionario que permanecerá abierto para participar hasta el 31 de diciembre de 2025.

Participa en el cuestionario con los nominados en todas las categorías de los XVI Premios El Televisero aquí:

