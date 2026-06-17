Movistar Plus aclara si renovará o no 'Se tiene que morir mucha gente' tras los números de su primera temporada

Tras convertirse en todo un éxito de audiencia, Movistar Plus ha anunciado este miércoles que la serie 'Se tiene que morir mucha gente' contará con una segunda temporada. Así, la nueva tanda de episodios de la serie basada en la novela homónima de la humorista y guionista Victoria Martín ('La resistencia', 'Estirando el chicle') llegará al servicio de streaming en 2027.

'Se tiene que morir mucha gente' ha sido un éxito rotundo. Algo que se preveía tras la buena aceptación que tuvo entre la crítica en los diferentes medios de comunicación así como la sentencia del público en redes sociales. Y es que todos coincidían en que era una de las grandes series del año.

Gordi, quédate hasta el final del vídeo, que vas a flipar. Mucha suerte con tus hemorroides trombosadas @livingposture pic.twitter.com/Cf7yhB6em9 — Movistar Plus (@MovistarPlus) June 17, 2026

Por si fuera poco, 'Se tiene que morir mucha gente' dio la sorpresa al encabezar el ranking de las emisiones más vistas en diferido del mes de mayo. Así, la ficción de Movistar Plus situó cuatro de sus capítulos en el Top5 con 616.000, 581.000, 555.000 y 496.000 espectadores respectivamente. Otro de los capítulos se situó en séptima posición con 411.000 espectadores y el último episodio apareció en la posición 12 con 381.000 seguidores superando así a otros fenómenos de audiencia como 'La isla de las tentaciones' o 'MasterChef'.

La ficción está protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr junto a la joven Sofía Otero. Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib completan el reparto.

Así es 'Se tiene que morir mucha gente'

Bárbara, Maca y Elena fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es una bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas.

Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo explote.