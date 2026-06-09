Ni 'La Promesa' ni 'La Isla de las Tentaciones': La serie 'Se tiene que morir mucha gente' lidera las audiencias en diferido de mayo

Movistar Plus estrenó el pasado 21 de mayo su última producción española, 'Se tiene que morir mucha gente'. La serie basada en la novela homónima de la humorista y guionista Victoria Martín ('La resistencia') se ha convertido en todo un éxito de audiencia.

Así, tal y como ha publicado Hugo Carabaña (@hugo_cnm) en su cuenta de "X" con datos de Fifity5Blue, anteriormente Kantar Media, la ficción protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr junto a Sofía Otero se ha situado a la cabeza del ranking de las emisiones más vistas en diferido en mayo.

En concreto, 'Se tiene que morir mucha gente' ha conseguido situar en el Top4 cuatro de sus capítulos con 616.000, 581.000, 555.000 y 496.000 espectadores respectivamente. Otro de los capítulos se sitúa en séptima posición con 411.000 espectadores y el último episodio aparece en la posición 12 con 381.000 seguidores.

El resto del top10 de emisiones en diferido la completan tres entregas de 'La isla de las tentaciones', dos en las posiciones 5 y 6 con 444.000 y 416.000 espectadores y otra en la 10ª posición con 389.000 y otras dos entregas de 'MasterChef' en octavo y noveno lugar con 411.000 y 394.000 seguidores.

Con estos datos se confirma la buena acogida de 'Se tiene que morir mucha gente', algo que ya se intuía de las críticas especializadas que se publicaron en diferentes medios y de las reacciones de los usuarios en redes sociales tal y como recogimos en este artículo.

El ranking de las #Audiencias en diferido de mayo consolidado



‘Se Tiene que Morir Mucha Gente’ ARRASA copando el ranking y logra récord de diferido para una serie propia de Movistar+



‘La Isla de las Tentaciones’ cuela hasta 10 emisiones y ‘Masterchef’ cuela hasta 4 pic.twitter.com/8HsE5jR9Yj — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) June 8, 2026

Así es 'Se tiene que morir mucha gente'

Bárbara, Maca y Elena fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es una bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas.

Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo explote.