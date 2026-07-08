RTVE renueva una de las versiones de 'MasterChef' por una 12ª edición pese a su batacazo: La apuesta arriesgada tras pausar el formato un año

Después de descartar su producción el año pasado ante su fuerte bajada en audiencias, y a pesar de haber cerrado la decimocuarta edición de 'MasterChef' como la menos vista de la historia, RTVE ha decidido por sorpresa rescatar una de las versiones del talent culinario y volver a apostar por 'MasterChef Junior' y ya ha abierto el casting de su duodécima edición.

Así, Shine Iberia ya ha abierto el casting para seleccionar a los concursantes que participen en la próxima edición de 'MasterChef Junior' tal y como ha compartido la productora en su cuenta de "X" y se puede ver en la propia web en la que ha abierto el período para inscribirse.

La productora busca de nuevo a participantes entre 8 y 12 años que disfruten de la cocina y puedan vivir una experiencia inolvidable. ¿Quieres seguir los pasos de Valentina, Loreto o Guillem? ¿Quieres ser el ganador o ganadora de esta nueva temporada tan especial? Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Delicious Martha ya están en plena búsqueda de los nuevos talentos.

De esta manera, 'MasterChef Junior' regresará este año al prime time de TVE para formar parte de su programación de Navidad, después de que el año pasado se descartara producir ninguna edición. Una decisión arriesgada que llega después de que La 1 optara esta temporada por dar prioridad a otros formatos como 'Top Chef: dulces y famosos' así como 'DecoMasters'.

Y es que cabe recordar que la undécima edición de 'MasterChef Junior' emitida entre diciembre de 2024 y enero de 2025 anotó mínimo histórico con un 8,6% y 786.000 espectadores de media. Por si fuera poco, la décimo cuarta edición de 'MasterChef', que se despidió de la audiencia el pasado 22 de junio concluyó también con su peor resultado histórico con un 11,8% y 752.000 espectadores.

Es por ello, por lo que esta renovación de 'MasterChef Junior' sorprende. Todo apunta a que el talent infantil regresará a TVE para tomar el relevo de 'MasterChef Celebrity Legends', la edición 'All Stars' con famosos que ofrecerá en otoño para celebrar las diez ediciones de la versión 'Celebrity' del formato, y que contará con Anabel Alonso, Bibiana Fernández, David Bustamante, Florentino Fernández, El Cordobés, Juan Betancourt, Edu Soto, Juan José Ballesta, Mala Rodríguez, María Escoté, Pocholo Martínez-Bordiú, Ruth Lorenzo y Santiago Segura como concursantes.