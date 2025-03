La vida actual de los jueces de 'MasterChef': su giro de 180º y su desorbitado sueldo en 12 años

'MasterChef' regresa este lunes, 31 de marzo ante el estreno de su 13ª edición, con todos dispuestos para ser de nuevo líderes en audiencias, y acercar la alta cocina al gran público. De hecho, será una edición solidaria, ya que en esta temporada se incluirán pruebas en homenaje a las víctimas de la Dana. Pero, si hay algo que hace que el programa siga teniendo repercusión y éxito, ese es su jurado, compuesto desde el comienzo por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Este trío de empresarios culinarios y cocineros reconocidos se ha convertido en la imagen del programa desde su estreno en el año 2013. Aunque no han estado exentos de polémicas últimamente, sobre todo por sus elevados sueldos (ganan cerca de 130.000 euros por temporada), o el tratamiento a ciertos concursantes.

Pese a ello, los tres se han echado el programa a las espaldas y les ha cambiado la vida casi por completo, dando un giro de 180 grados. Porque hoy en día son famosos en España gracias a sus valoraciones y a su presencia en todos los formatos de 'MasterChef'. Pero, ¿cómo era cada uno de ellos antes de llegar al programa? ¿Cómo han cambiado a lo largo de estos doce años?

Jordi Cruz

La evolución de Jordi Cruz.

Mucho ha llovido desde que Jordi Cruz ganara el Campeonato de España para Jóvenes Chefs celebrado en San Sebastián en 2002, con 24 años. Pero no fue su primer contacto con la cocina, ya que comenzó con 14 años trabajando en las cocinas en el Estany Clar, en Cercs, Barcelona. Y ahora se ha convertido en un chef de reconocido prestigio. No porque lo digamos nosotros, sino porque es el tercer chef con más estrellas Michelin de España. Fuerte, ¿verdad? Aunque hay veces que parezca demasiado duro en sus valoraciones en 'MasterChef', sabemos que todo lo dice con conocimiento de causa.

Aunque el famoso programa de TVE le ha cambiado la vida, y le ha hecho conocido por el gran público, insiste en que la cocina es su objetivo final. "Sí es cierto que he sacrificado un poco esa imagen de cocinero puro, pero la experiencia MasterChef es muy bonita, ha hecho que muchos niños quieran aprender a cocinar y ha popularizado la alta cocina", explicó en una entrevista para El País.

Además, Jordi no solo es conocido por su faceta de jurado, sino que ya que regenta cuatro locales (y tres de ellos con Estrella Michelín). Abac (con un menú de 250 euros); Angle (190 euros el menú); Atempo (con un menú de 150 euros) y Ten’s Tapas, cuyo precio medio es de cerca de 70 euros. Y lejos de conformarse, también tiene 6 libros de cocina hasta el momento: 'Cocina con lógica', 'Grandes platos para todos los días', 'El cocinero tenaz', 'Cocina en casa como un chef', 'Tapas con Rock n’Roll' y 'ABaC Cocina en evolución'.

Hace un par de años, en agosto, fue padre por primera vez con su pareja desde 2019, la empresaria brasileña Rebecca Lima. Su hijo, Noah, nació en agosto de 2023. Aunque tampoco escapa a la polémica, ya que hace poco, tras pasar por el podcast de Vicky Martín Berrocal, habló sobre la situación actual de la vivienda. "Ahora escucho a gente joven que dice, y es verdad, eh, la cosa de los pisos está fatal. Cierto. Pero cuando yo tenía 18 años, tampoco eran fáciles las cosas. Quizá era diferente, pero no era fácil [...]. Yo también pensaba: ‘nunca me voy a poder comprar una casita bonita ni nada, me va a costar mucho’. Y ahora tengo una buena casa, ¿por qué? Porque he currado como un desgraciado".

Pepe Rodríguez

La evolución de Pepe Rodríguez.

La vida de Pepe Rodríguez no ha sido siempre como imaginamos. Sí, ahora es un chef millonario, pero como desveló en el programa de Jesús Calleja, los inicios fueron duros, con su hermano y él trabajando como camareros desde los 17 años. Poco a poco fue ganando interés por la cocina, sobre todo cuando trabajó en Currito, en Madrid. "Empiezo a preguntar. Necesito aprender. Estuve 15 tardes allí. Veía a famosos de todo tipo. Aquello me supo a poco, pero fue mi primer contacto con la cocina profesional".

Aunque lo que realmente le acercó a la alta cocina, fue su primera vez en El Bulli, el famoso restaurante de Ferran Adrià. "Fue una aparición. No sabíamos qué estaba ocurriendo allí. La manera en que nos dieron de comer... Movió la cocina del mundo. Hizo algo que no se hacía". Pero el momento que le cambió la vida fue la llegada de 'MasterChef'. Regentando el negocio familia, el restaurante El Bohío, que llevaba abierto desde 1934, estaba en una situación de precariedad absoluta antes de ser jurado en el programa de RTVE. "Cuando me llamaron para ser juez estaba en una situación muy complicada, pero muy complicada. Los negocios son así y por más ilusión que le pongas no siempre cuadran las cuentas. Vamos, que estaba al límite".

Así que su llegada al reality no solo le hizo conocido para el gran público, sino que además saneó las cuentas de su restaurante. Pasó de estar en pérdidas a registrar una cifra de ventas cercana a los 2 millones de euros. Un cambio radical. Y, al igual que Jordi, también tiene otros negocios en su vida, como sus empresas Asesoramiento Integral de Cocina SL, entidad dedicada a servicios comerciales; Estoy de Rodríguez SL. o su libro ‘La cocina de hoy, sabores tradicionales’.

A lo largo de su carrera se ha encontrado con un sinfín de anécdotas. Una de ellas la desveló en 'El musical de tu vida', presentado por Carlos Sobera. "11 de marzo, fiestas de Illescas, con el restaurante hasta arriba de gente, recibo una llamada de alguien que dice ser el Rey y no me lo creo, contesto a la llamada y me dice que quiere una mesa para dos y para hoy, yo creyendo que era Carlos Latre haciéndome una broma para la radio o así".

Samantha Vallejo-Nágera

La evolución de Samantha Vallejo-Nágera.

¿Quién no conoce en España a Samatha Vallejo-Nágera, miembro del jurado de 'MasterChef'? Aunque de polémico pasado familiar (es nieta del psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera, considerado como «el Mengele español»), lo cierto es que Samantha ha sabido construirse un imperio culinario, y mucho antes de que llegara la llamada de 'MasterChef'. Pero su entrada en la cocina no fue de la forma más normal, ya que empezó en ella por culpa de una apuesta, como ha revelado en muchas ocasiones. "Yo empecé a cocinar por una apuesta con un amigo, me metí en la cocina profesional, empecé pelar gambas, cangrejos de río, y me pareció fascinante. Y descubrí una pasión que tenía oculta y aquí estoy. Yo hasta entonces estaba haciendo paisajismo, y cambió totalmente mi vida".

Desde entonces, su vida dio un giro radical. Fue a estudiar con los mejores a Nueva York y Londres, y a su regreso a España, montó su empresa de catering Samantha de España Catering, con la que no para de trabajar. Pero no solo eso, sino que tiene dos fincas para celebraciones y eventos, De Natura y Dehesa de Valbueno; y aparte su restaurante y casa rural Casa Taberna en el pueblo segoviano de Pedraza. Y, por supuesto, varios libros de cocina: '¿Cenamos en casa?', 'La cocina de Samantha Vallejo-Nágera', 'Samantha Las recetas con chocolate', 'Samantha y Roscón. Party.com' y 'Fórmula Samantha'.

Pero en los últimos años, no ha dejado de perseguirla la polémica, sobre todo en redes por exponer demasiado a su hijo Roscón, algo ampliamente criticado. Hasta Mercedes Milá criticó a la jurado de 'MasterChef'. O incluso Anabel Pantoja: "Claro que no pasa nada por poner límites y educar a tu hijo, pero en la intimidad, y luego, si quieres, a tus seguidores se lo cuentas, los trucos y experiencias. Pero, hija mía, ¿no ves que él no es consciente de la repercusión que puede tener este vídeo?".

De hecho, este año no ha faltado a la cita con la polémica. En un controvertido post en sus redes sociales, exponía a su hijo disculpándose. "Te hemos regañado porque no te querías duchar, no te querías enjuagar el pelo, me hablas mal, me gritas y a mamá no le gusta", explicaba en su cuenta de Instagram. Decenas de usuarios no dudaron en criticarla de nuevo, sobre todo por definir a su hijo como "downlescente".