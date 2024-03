Anabel Pantoja da muchísimo que hablar con lo que se graba diciendo de ‘TardeAR’: «Parad ya»

No es la primera vez que Anabel Pantoja nos deja ver su lado más vulnerable en sus redes sociales. La sobrina de Isabel Pantoja ha roto a llorar a través de sus stories de Instagram mientras veía ‘TardeAR’. ¿El motivo? El reencuentro entre un padre y su hijo en el plató del programa de Ana Rosa tras estar cuatro años sin verse.

«Que bonito lo que han hecho en el programa. El chico con su padre… Qué bonito Ana Rosa. Esto tendrías que hacerlo más. Qué bonito. Más sorpresas por favor…», decía la influencer, llorando a lágrima viva mientras presenciaba el conmovedor momento. «Por favor parad ya… qué bonito la verdad», insistía, antes de anunciar que iba a quitar la televisión porque no podía parar de llorar.

Y lo cierto es que las lágrimas de Anabel Pantoja podrían estar justificadas, puesto que la historia era preciosa. Se trata de Sebastián, un chico argentino que reside en España y que lleva muchísimo tiempo sin ver a su familia. Además del reencuentro, Sebastián ha querido obsequiar a su padre con unas entradas para ver a su grupo favorito, AC/DC, así como un billete de Argentina a Sevilla, donde tendrá lugar el concierto.

Sin embargo, esa reacción están desconsolada y exagerada (y encima retransmitida en su Instagram) está dando que hablar en redes y muchos la están interpretando como una forma de adular a Ana Rosa, su nueva jefa, y de ensalzar un programa que este martes se desplomaba a uno de sus mínimos históricos de espectadores con poco más 700 mil de media.

No la soporto! No puedo con la convenida dramática esta, lame tr4ser0s de la Villareja. Es increíble, sabiendo lo que sabemos.#APOYOROCIO19M pic.twitter.com/im5RKEojwY — María (@miraalpajarito) March 19, 2024

Anabel Pantoja, nueva colaboradora de ‘TardeAR’

Hace unos días, la sobrina de Isabel Pantoja se convertía en colaboradora de ‘TardeAR’. La influencer tendrá que llevar a cabo distintas misiones en su sección ‘Los mundos de Anabel’. En su segunda misión, ha seguido los pasos de su tía y ha aterrizado en Roma para conocer, ni más ni menos, que al Papa Francisco. Será este miércoles 20 de marzo cuando podamos ver a Anabel Pantoja en la ciudad italiana, donde seguro que nos dará auténticos momentazos.

Pero este martes el programa presentado por Ana Rosa Quintana ya nos ha dejado ver un adelanto. En él se ve a la joven bajar las escaleras de Plaza España mientras comenta: «Siempre he querido bajar como Beyoncé por esta escalera. Por supuesto, la colaboradora no podía marcharse de Roma sin probar uno de sus exquisitos helados. «Tengo una ansiedad… yo necesito el dulce es que sino yo no soy persona», confesaba la prima de Isa Pi, mientras degustaba un helado de chocolate y nata al tiempo que cantaba, muy feliz: «¡Viva Roma y los helados!».