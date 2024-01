Pepe Rodríguez impacta al hablar en estos términos sobre ‘MasterChef’ y de su retirada

Resulta difícil imaginar un ‘MasterChef’ en el que Pepe Rodríguez no forme parte del jurado, pero casi fue una posibilidad. El cocinero y juez del talent culinario de La 1 acudió este lunes a ‘Planeta Calleja’ y se sinceró con su anfitrión sobre varias cuestiones. Al repasar su trayectoria en el mundo de la cocina, el chef confesó a Jesús Calleja que en un principio no estaba dispuesto a formar parte del programa de TVE.

El juez de ‘MasterChef’ se abrió con Calleja sobre algunos de los momentos más duros que ha pasado en el mundo de la cocina. «Las pasas canutas, de no facturar, de deber», confesó el chef, que también se sinceró sobre el lado más duro de la televisión y cómo afecta a su familia. «A ninguno de los tres nos hace gracia», respondió el invitado cuando el presentador le preguntó por cómo llevan en casa tener un padre famoso. Entonces, se remontó a esa primera llamada para participar en el programa y cuál fue su respuesta inicial.

Pepe Rodríguez tenía dudas con ‘MasterChef’: «Esperaba que no me llamasen»

«Hicimos un programa piloto, estuve 12 horas grabando y yo llegué a mi casa y le dije a mi mujer: ‘ojalá que no me llamen. No he entendido nada de lo que ha pasado ahí’. Yo estaba muy tranquilo y muy a gusto en mi casa y en mi cocina», explicó Pepe Rodríguez a su compañero de aventura en ‘Planeta Calleja’. Y es que, el chef no estaba muy convencido en un principio de embarcarse en esa aventura televisiva.

Reveló también que el formato estuvo dando tumbos de cadena en cadena hasta que TVE apostó por hacerlo realidad, y que cuando lo llamaron para grabar «se metió como un corderito». Y es que, aunque ahora continúa en el programa, aseguró también que no teme por que llegue su final. «Yo estoy en la tele, pero yo no soy un hombre de la tele», destacó el cocinero respecto a una futura retirada.

Pepe Rodríguez y Jesús Calleja en ‘Planeta Calleja’

Pepe Rodríguez también tuvo tiempo de mojarse sobre las estrellas Michelin y cómo hoy «cualquiera es crítico gastronómico». Reveló que la mayoría de restaurantes que cuentan con ese reconocimiento tienen «los nombres y las caras de los críticos, de los inspectores de Michelín, colgadas en la cocina». También se pronunció sobre el papel perjudicial que las redes sociales están teniendo en su campo de trabajo.

Yo respeto todo, pero existen estos mal llamados ‘foodies’… Han salido como setas, y alguien que escriba bien de gastronomía, con un argumento, con una fuerza, con algo detrás… Eso hay tres o cuatro. El resto es todo morralla«, señaló el juez del talent culinario de La 1 para terminar su crítica a los internautas.