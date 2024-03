Mercedes Milá se cuela en ‘De Viernes’ y clama alto todo lo que piensa del programa

Este viernes, ‘¡De Viernes!‘ quiso dedicar su último bloque al reencuentro de tres de los concursantes más icónicos y recordados de la primera edición de ‘Gran Hermano’. Así, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona homenajeó al reality que presentaba Mercedes Milá cuando están a punto de cumplirse 24 años de su estreno.

Para este reencuentro especial de ‘GH 1’, ‘¡De Viernes!’ invitó a su plató a María José Galera, la que fuera la primera expulsada de la historia del reality; a Ania Iglesias, la subcampeona de aquella primera edición; y a Ismael Beiro, el ganador del programa que se convirtió en toda una estrella de la televisión.

Los tres concursantes de ‘GH 1’ recordaron como fue la experiencia de entrar en la casa más famosa de la televisión pero que por entonces nadie sabía de que iba ese programa que iba a cambiar la historia de la pequeña pantalla. Además, ‘¡De Viernes!’ recordó algunos de los momentazos de aquella edición del reality presentado por Mercedes Milá como la célebre frase de Jorge Berrocal de «quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza» tras la expulsión de María José Galera con la que inició un romance.

Los tres también hablaron del lado oscuro de la fama pues aunque los tres vivieron la gloria también sufrieron sobre todo María José Galera la decaída y el interés que causaron sus vidas en los medios de comunicación. Por eso, la primera expulsada de la historia de ‘Gran Hermano’ no tuvo reparos en decir que no volvería a entrar.

«Como experiencia fue única, pero si me dicen ‘vas a entrar en un concurso, a un programa de televisión, se te va a dilapidar’ y no a ti, sino también el daño colateral que se le hizo a mi familia, me ponen es en una balanza y yo digo que no . Un ‘no’ rotundo con letras mayúsculas», confesó antes de hablar también de la relación tormentosa que tuvo con Jorge Berrocal.

El mensaje de Mercedes Milá a ‘¡De Viernes!’ y sus «niños»

Justo al final, ‘¡De Viernes!’ quiso sorprender a sus tres invitados con un mensaje uy especial. Y es que Mercedes Milá quiso enviarles unas palabras. Pero además, la presentadora no dudó tampoco en hablar de lo que le parece el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona y opinó sobre ellos.

«Vaya trío tenéis en el plató. Que maravilla, que maravilla Ismael, Ania, María José, unos cuantos de mis niños. Fui tan feliz con ellos, tan feliz haciendo ese programa, tan contenta de haber tenido la oportunidad de presentar Gran Hermano que no me olvidaré jamás«, empezaba diciendo la presentadora.

«Y bueno al final fueron 15 años que son muchos años para un mismo programa. Os saludo a los tres en el plató de De Viernes, que por cierto es un programa que me gusta mucho, me parece super elegante la presentadora, Bea, a la que no conozco personalmente, y a Santi si, le he visto muchas veces por Telecinco. Y bueno que me divierte el programa, me gusta como hacéis las entrevistas, me parece un programa estupendo. Así que habéis ido a caer en un programa de confianza, vamos a llamarlo así. Os mando un abrazo enorme y me alegra que recordéis Gran hermano, ese programa que hizo feliz a tanta gente, gracias», añadía Mercedes Milá.