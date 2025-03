Un histórico ganador de 'MasterChef' destapa lo que perdió del premio: "Tuve que pagar 25.000 euros"

Arnau París fue el ganador de la novena edición de 'MasterChef', en el año 2021. Gracias a su buen hacer entre fogones, se alzó con el premio de 100.000 euros. Además, publicó su propio libro de recetas y tuvo la oportunidad de hacer un máster en Cocina, Técnica y Producto impartido por la Basque Culinary Center. Desde entonces, el cocinero no ha parado.

Tras ganar el talent culinario de RTVE, Arnau París dejó su trabajo como vendedor de grifos para dedicarse de lleno a la gastronomía, lo que mejor sabe hacer. Poco después se convirtió en el presentador de 'Cuines', un programa de TV3, donde comparte recetas rápidas. El pasado 5 de marzo, publicó el libro 'A foc lent', donde relata su experiencia en 'MasterChef'.

Para promocionar su obra, el chef ha visitado el podcast 'La prórroga', donde ha hecho balance de su carrera profesional. Además, ha desvelado en qué invirtió el dinero que se embolsó gracias al talent culinario: "Tuve que pagar 25.000 euros en la declaración de la renta por el premio y la formación".

Arnau París se sincera sobre su paso por 'MasterChef'

Arnau París, ganador de 'MasterChef 9'.

Aparte de lo que tuvo que pagar a Hacienda en el 2022, ya le habían retenido bastante dinero, según ha contado él mismo: "Un tramo de la renta es autonómico y Cataluña aplica más presión fiscal sobre las personas físicas…". Arnau París también ha contado en el citado podcast que una parte de su tiempo lo dedica al mundo de la comunicación y la otra a hacer otras actividades: "Abrir un restaurante implica estar. Yo eso no me lo puedo plantear por qué no podría delegar, tengo una agenda muy variable".

En una reciente entrevista con El Món, el catalán también reconocía que en "'MasterChef' tienes que cocinar, pero también tienes que entretener, y por tanto tienes que saber jugar con ese equilibrio. A mí me salió muy bien, pero me ha costado entenderlo. Los primeros programas estaba desubicado, pero luego lo entiendes, siempre haciendo un papel que a ti te gusta, y te sientes cómodo".