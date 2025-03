María León desvela a Évole el motivo por el que participar en 'MasterChef Celebrity' fue una obligación

Este domingo, 30 de marzo, 'Lo de Évole' ha despedido su temporada en La Sexta con una de las protagonistas del momento: María León. Aunque el programa es grabado, su emisión se ha producido la misma semana en la que la actriz ha sido condenada a pagar una multa de 5.700 euros por el altercado con la Policía Local de Sevilla, en octubre de 2022.

Tras relatar como sucedieron los hechos, según su versión, María León reconoció a Jordi Évole que sabía que no iba a ganar el juicio. "Me han ofrecido un acuerdo, pero yo no me he querido doblegar. He podido pagar un dinero y aquí se queda la cosa. No me he querido doblegar. ¿Una multa? La pago. Han intentado condenarme de otra manera y ha sido mucho más doloroso", lamenta.

Además, la hermana de Paco León tiene claro que "sé que no voy a ganar ante este fenómeno, es muy difícil. Yo me siento en la obligación de estar ahí y resistir. Y ver que me he colocado y me he puesto enfrente… ¿para defender qué? Nada, no voy a ganar. Pero un poquito de resistencia, una mínima, voy a hacer", aseguró la hermana de Paco León.

No piensa ganar el juicio… pero tampoco en rendirse. #LoDeMaríaLeón pic.twitter.com/596xmpBCx5 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 30, 2025

El verdadero motivo por el que María León participó en 'MasterChef Celebrity'

Según la actriz, fue en el momento en el que puso un pie en la calle tras la detención y vio a los paparazzis, cuando "empezó la pesadilla. Me encerré y tuve que buscarme un psicólogo y una psiquiatra". Precisamente ese fue el motivo por el que se vio obligada a participar en 'MasterChef Celebrity', para poder pagar a la abogada que le ha defendido en el juicio.

Además, María León también relató a Jordi Évole el trato "denigrante" que, según ella, recibió en la celda tras su detención. La actriz contó que la llevaron a comisaría "como en las pelis", y que una vez en la celda, le bajó la regla. "Me quedé sentada en esa celda y pasó no sé cuánto tiempo. Me quedaba dormida, y al despertar me había bajado la regla del sofocón. Llamé y se lo dije a una chica, pero no me dejaron asearme. No me dieron nada. Era muy denigrante", asegura.

Asimismo, contó que la Policía le dijo que todo lo que había sucedido en Sevilla "puede quedar en nada". Que se podía ir a su casa, siempre y cuando borrara las grabaciones que hizo sobre el incidente. "Aparece el mismo señor que me habla de la cultura y me dice que esto se puede quedar en nada, pero borra los vídeos. Le dije que no. Se calló y no dijo nada más. Se fue y automáticamente aparece la chica que me detuvo y me leyeron los derechos. Me dice que le he pegado una patada y un puñetazo", recuerda la actriz. De ahí la mandaron a prisión: "Me trasladan, y cuando veo dónde me iban a meter mi cuerpo se desconectó y caí al suelo".