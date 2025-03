Nadie vio venir la reacción de María León tras su condena horas antes de sentarse con Jordi Évole

Esta semana se conocía la sentencia judicial a la que se enfrenta María León tras su altercado con la Policía Local de Sevilla, en octubre del 2022. La actriz española ha sido condenada a pagar 5.700 euros y a indemnizar con otros 100 más a la agente a la que, según la Justicia, agredió aquella noche. Aunque ha sido absuelta de un delito de desobediencia.

Horas después de conocerse la noticia, la hermana de Paco León se pronunciaba en redes sociales de una forma totalmente surrealista. Lo hacía tirando de sentido del humor, compartiendo en su cuenta de Instagram un cartel de 'Perdiendo el juicio', la serie de Atresplayer protagonizada por Elena Rivera en la que participa. De esta forma optaba por la ironía y, al tiempo que promocionaba la ficción, haciendo alusión a su situación actual.

"Una serie de Atresplayer. ¡Os animo a reír un rato, familia!", escribió María León junto a la instantánea. Una publicación que no tardó en llenarse de comentarios aplaudiendo su valentía. Compañeros de profesión como Carolina Iglesias, Leticia Dolera o Tristán Ulloa se han reído de su ocurrencia. También Jordi Évole, cuyo programa, 'Lo de Évole', este domingo emitirá su entrevista con la actriz sevillana.

Jordi Évole sale en defensa de María León

"Te ganarán en los juicios. Pero no en el sentido del humor. Grande María", escribió el comunicador en el post. Precisamente Jordi Évole salió en defensa de la intérprete este viernes en 'Y ahora Sonsoles', donde aseguró: "Yo sí que me la creo, porque he tenido la ocasión de estar con ella unos días haciendo esta grabación".

Además, dejó claro que "María ya ha cumplido su condena" y no está de acuerdo con la que el Juzgado le ha impuesto. "Creo que María pasa por varios momentos esa noche en los que no se les trata bien y lo veremos el domingo en el programa", explica el presentador de La Sexta, animando así a la audiencia a que lo vea para entenderla.