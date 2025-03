Jordi Évole se planta en 'Sonsoles' por lo que dicen de María León: "No he venido aquí a esto"

Este viernes, el juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla ha condenado a la actriz María León al pago de una multa total de 5.700 euros por un delito de resistencia y de un delito leve de lesiones a una agente de la Policía Local. Aunque la han absuelto del delito de desobediencia. Este domingo, la actriz hablará con Jordi Évole en 'Lo de Évole' de este problema y de otras cuestiones.

Pero previamente a la emisión de la entrevista, Jordi Évole conectaba este viernes con Pepa Romero en 'Y ahora Sonsoles' para promocionarla. Además, el presentador no dudaba en pronunciarse sobre la condena a María León después de que en los últimos días ya mostrara su apoyo hacia ella.

Tras ofrecer un avance de lo que le cuenta María León a Jordi Évole, el presentador se pronunciaba al respecto. "¿Te la crees a ella y lo que dice en su relato?", le preguntaba la sustituta de Sonsoles Ónega. "Yo si que me la creo porque he tenido la ocasión de estar con ella unos días haciendo esta grabación y ya no solo en lo que dice a cámara y en lo que nos ha explicado fuera de cámara", empezaba reconociendo el catalán.

"Me parece que María ya ha sufrido una condena por todo lo que ella ha pasado a partir de estos hechos. Puedo parecer iluso si me creo la versión de María. El otro día se lo explicaba a Nuria Roca, hay una película que se llama 'El hijo de la novia' en la que hay un momento que Ricardo Darín desesperado pica el interfono para que Natalia Verbeke le abra, y ella no le abre hasta el final, y cuando Ricardo le hace una confesión de amor a Natalia aparece el conserje y mirando a través de la cámara del telefonillo 'el muchacho parece sincero'. Pues a mi la muchacha me parece sincera", aseveraba Évole.

Jordi Évole, claro sobre la condena a María León: "No estoy de acuerdo"

Era entonces cuando Pepa Romero le preguntaba por qué opinaba de la condena. "No estoy de acuerdo pero vamos en muchas ocasiones no estamos de acuerdo con sentencias. Yo me creo más el relato de María León que el relato de una de las policías que testificó. Yo creo que María pasa por varios momentos en esa noche en los que no se la trata bien y lo comprobaremos el domingo con sus explicaciones", confesaba Jordi Évole.

"Pero oye es la verdad judicial contra una hipótesis mía que no va más allá de creerme el testimonio de María en este caso", añadía Jordi Évole. Después de ver otro fragmento de la entrevista, el presentador de La Sexta recalcaba que "María lo tenía muy fácil para no haber llegado a juicio, tenía fácil el hecho de haber pactado con la otra parte y según explica ella la misma noche de los hechos hay un policía que le ofrece que todo acabe si ella entrega las imágenes que tiene en el móvil. Ella llega hasta el final sabiendo que iba a perder. Pero en la vida a veces hay que perder para ganar", sentenciaba él.

Al preguntarle si creía que lo había hecho por orgullo, Jordi no lo dudaba. "Claro, puede haber orgullo pero el orgullo es un sentimiento legítimo y si eso se mezcla con la indignación que te provoca el trato que recibió esa noche pues al final todo termina siendo una tormenta perfecta para que tu te instales en ese lugar mientras que la policía se instala en otro y acaba llevándose el gato al agua. Para mí hoy es un mal día viendo la absolución de Alves y la condena a María, sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero hoy no es el día que como ciudadano me sienta muy feliz con respecto a la justicia", concluía el presentador.

Después de escucharle decir eso, el escritor y guionista Carlos García-Miranda le contradecía al decir que había pruebas de que María no estuvo adecuada con la policía. "Yo no sé si decir que es para no estar feliz con la justicia", le replicaba el creador de 'Física o Química: la nueva generación'. "Yo no he venido aquí a discutir de esto para nada, es tu opinión yo la respeto y solo espero que respetes la mía. Al final quién está pringando es María, todo lo demás no cuenta", terminaba diciendo Évole.