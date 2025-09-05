'MasterChef Celebrity' presenta su edición 10: Casting variopinto, dos grandes novedades y una lista de invitados de altura

'MasterChef Celebrity 10' regresa por todo lo alto para celebrar una década en pantalla con una edición que se presenta como la más ambiciosa y sorprendente de su historia. El popular talent culinario de RTVE, producido por Shine Iberia, se presentó este jueves en Vitoria cuatro días después de la emisión de su primer programa de la temporada.

El talent cvuelve a La 1 con 16 aspirantes famosos dispuestos a enfrentarse a pruebas nunca vistas y a demostrar sus habilidades en los fogones, todo bajo la mirada atenta de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. El estreno de esta temporada ha sido recibido con entusiasmo. María Izaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, que destacó el excelente arranque: “‘MasterChef’ ha empezado por la puerta grande con un gran dato de audiencia, el mejor dato de los últimos dos años”.

Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE, añadió:

"Estamos muy contentos. Nueve de las diez ediciones de ‘MasterChef Celebrity’ han sido líderes de su franja. La base de ‘MasterChef’ sigue siendo la gastronomía, el humor, la tensión y los paisajes, pero esta edición está marcada por la locura, el juego y la diversión. Hay mucho show. Gracias a todos los ‘celebrities’ por su esfuerzo y generosidad al mostrarse tal cual son, y al jurado por su paciencia. Este equipo hace un producto maravilloso".

Una temporada de revolución culinaria y espectáculo

El jurado coincidió en que esta décima edición supone un punto de inflexión. Samantha Vallejo-Nágera no dudó en calificarla como "una revolución total2:

“Siempre decimos que cada edición es la mejor, pero esta ha sido una revolución total. No solo gastronómica, también de locuras. Es una edición muy divertida: hay que reírse en esta vida, y viendo ‘MasterChef’ te lo pasas pipa".

Para Pepe Rodríguez, esta versión es un auténtico privilegio:

"Hacer ‘MasterChef’ es un lujo, y el ‘Celebrity’ es más desinhibido. Ejercer el poder mola sobre las celebrities, aunque aquí trabajamos menos porque los protagonistas son ellos. Es la vida misma metida en un programa de televisión". En esa misma línea, Jordi Cruz resaltó la dedicación de los concursantes:

“Todos le ponen ganas. Sabían a lo que venían. Hacemos este programa para trasladar el mundo de la cocina al público de una forma emocionante y divertida”.

Novedades: del ‘pin de la inmunidad infiel’ a la cocina en gravedad cero

La temporada incluye desafíos inéditos que van desde cocinar en gravedad cero hasta reinterpretar platos clásicos con ingredientes inesperados. Se introduce el “pin de la inmunidad infiel”, que permitirá salvarse de la expulsión, aunque otros aspirantes podrán arrebatárselo en duelos culinarios.

Las pruebas exteriores tendrán un protagonismo especial, llevando a concursantes y jurado a lugares icónicos como San Sebastián, donde se homenajeará a Martín Berasategui; la Fundación El Bulli de Ferran Adrià; Casa Marcial en Asturias, junto a Nacho Manzano; y enclaves históricos como Atapuerca o Baelo Claudia. Además, habrá retos ligados a causas sociales, como la celebración del Orgullo LGTBIQ+ y el 30º aniversario de Acción contra el Hambre.

El desfile de invitados será también de altura: William Levy, Pedro Duque, Victoria de Marichalar, Antonio Carmona, Bertín Osborne, Isabel Gemio, Lorenzo Caprile y La Pija y La Quinqui serán solo algunos de los nombres que pasarán por las cocinas.

Un casting diverso que promete emoción

El plantel de aspirantes de esta edición reúne a perfiles muy variados del panorama español: los presentadores Mariló Montero y José Manuel Parada; el cantante Juanjo Bona; la rapera Mala Rodriguez; la presentadora y guionista Valeria Ros; el músico y colaborador de ‘Podría ser peor’ (RNE) Necko Vidal; la influencer y actriz Masi; la actriz y cantante Charo Reina; el humorista y actor David Amor; la periodista Valeria Vegas; el Ilusionista y mentalista Jorge Luengo, presentador Quique Torito, el actor Alejo Sauras, la colaboradora de televisión y actriz Rosa Benito, el exfutbolista Miguel Torres y la cantante y compositora Soraya Arnelas.



Los concursantes, presentes en la presentación de la nueva edición, también compartieron sus impresiones, reflejando el lado humano y emocional de la experiencia ante un público que abarrotó el Palacio de Congresos de Vitoria. Valeria Ros confesó que "no sabía ni hacer un huevo frito. Soy madre soltera y tiraba de niñera. Ahora sé cocinar y me lo he pasado genial. Los jueces parecen serios en televisión, pero son muy simpáticos".

José Manuel Parada reflexionó sobre su paso por el programa: "Estoy más acostumbrado a la cocina tradicional. Con cierta edad hay que seguir haciendo cosas nuevas. Me alegra no haber sido expulsado cocinando tan clásico. Soy un viejo joven".

Juanjo Bona destacó la emoción de volver tras su paso por la edición Junior: “Para mí ha sido un sueño. Me levantaba cada día con ilusión para grabar. Este casting es icónico. Somos un cuadro”. Por su lado, Soraya Arnelas reveló que "Es el programa más increíble que he vivido. Al principio mantienes el tipo, pero después las emociones salen. Me ha hecho conectar con muchas cosas de mí".

Mientras, Alejo Sauras bromeó con que "el pescado ha marcado mi vida. Me encanta, pero aquí me costó. Y ojo con Jordi, que te da una langosta de 200€ para ver qué haces". Y Rosa Benito emocionó al público asegurando que "Los sueños se cumplen. Era fan desde el sofá. Ahora sé el trabajo que hay detrás y amo más la cocina".

Miguel Torres aportó disciplina: “El deporte me dio herramientas para vivir esta experiencia. Ha habido nivel alto, incluso de quienes decían no saber freír un huevo”. Mala Rodríguez confesó entre risas que "los jueces probaron platos asquerosísimos. Ahora mis hijos me respetan más. Amo a mis compañeros".

Torito se mostró agradecido por poder formar parte del programa. “Llevo dos años intentando entrar. Es una fantasía estar en un programa donde puedes comprar gratis y cocinar sin pagar luz", aseveró. Por su parte, Mariló Montero habló con sinceridad: "Soy buena taladrando, pero no cocinando. No quería ser esclava de la cocina como mi padre. No quería saber nada de esto hasta que me convencieron".

Asimismo, Neko, el primer expulsado asegura que pese a que la experiencia fue breve fue muy intensa y que "ha sido una montaña rusa de emociones". Mientras Masi calificó su paso como "un reto espectacular, una experiencia loca". "Después de toda mi carrera, me quedo con ‘MasterChef’. Estoy orgullosa de pertenecer a esta familia", recalcó por su lado Charo Reina.

Valeria Vegas valoró el aprendizaje: "El programa es muy intenso, todo es real. Tenía tantas ganas de entrar que hasta tuve clases antes de cocinar aquí". David Amor también tiró de ironía al decir que "lo mejor es manchar cosas que luego no tienes que fregar. ‘MasterChef’ lo tiene todo". Y por último, Jorge Luengo agradeció la oportunidad: Gracias porque la marca más grande de entretenimiento de televisión ha pensado en mí. Ahora todos mis amigos quieren que les cocine".

Diez años haciendo historia en televisión

Desde su estreno, ‘MasterChef Celebrity’ ha logrado consolidarse como uno de los formatos más exitosos y queridos de la televisión española, combinando humor, emoción, aprendizaje y espectáculo. Su décima edición promete consolidar ese legado con retos nunca vistos, invitados de lujo y un casting que hará historia.

El programa se emite los lunes en La 1 a las 22:50 horas, con el objetivo de seguir conquistando a los espectadores con su mezcla única de talento, gastronomía y entretenimiento.