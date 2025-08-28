De Victoria Federica a La Pija y la Quinqui: 'MasterChef Celebrity 10' desvela su lista de invitados famosos

Si hace unos días era Antena 3 la que anunciaba a Victoria Federica como una de las invitadas de la nueva temporada de 'Emparejados', el programa de Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido; ahora es TVE la que avanza que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar será una de las invitadas de la décima edición de 'MasterChef Celebrity'.

De esta forma, Victoria de Marichalar continúa su periplo por la televisión después de haber sido concursante en la última edición de 'El desafío' en Antena 3, en la que quedó en segunda posición tras Gotzon Mantuliz, el ganador del formato.

Victoria Federica será por tanto una de las comensales que participarán en la décima edición de 'MasterChef Celebrity' que TVE estrena el próximo lunes 1 de septiembre a las 22:10 horas. Junto a ella pasarán por las cocinas del programa otros invitados como el astronauta Pedro Duque, el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, el actor, director y presentador Daniel Guzmán, el actor William Levy, el cantante y compositor Antonio Carmona o los cantantes Bertín Osborne y Conchita.

Así como las presentadoras Isabel Gemio y María Gómez, el modista Lorenzo Caprile, el torero Víctor Janeiro, la modelo Vania Millán, el coreógrafo Poti, el actor Santi Rodríguez, los empresarios Kike Sarasola y Natalia de la Vega, o Carlos Peguer y Mariang creadores de ‘La Pija y la Quinqui’.

Como es habitual por 'MasterChef Celebrity 10' pasarán también algunos de los mejores cocineros de nuestro país como Joan Roca, Oriol Castro, Jesús Sánchez, Ángel León y Toño Pérez. Tampoco faltarán algunos de los exaspirantes de 'MasterChef 12+1' y de todas las ediciones de 'MasterChef Celebrity' como Inés Hernand, Pitingo, Eduardo Casanova, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Cayetana Guillén Cuervo, Loles León y Miguel Ángel Muñoz.

Todos los detalles de las pruebas de 'MasterChef Celebrity 10'

En 'MasterChef Celebrity 10' los aspirantes cocinará en gravedad 0. Tendrán que diseñar y elaborar un plato con la ayuda de la Inteligencia Artificial y cocinarán sólo con air fryer. Jordi Roca les retará a reproducir algunos de los postres básicos que enseña en sus redes sociales. También deberán dominar el idioma de la Generación Z con la ayuda de Marina Rivers y Emilio (aspirante de MC12+1), quienes reinterpretarán en un lenguaje moderno una receta de Paolo Casagrande.

Rendirán un homenaje a sus raíces con los postres típicos de sus comunidades autónomas, cocinarán un plato digno de estrella Michelin para maridar con champagne, prepararán albóndigas del mundo, presentarán una actualización vanguardista del clásico plato combinado, harán alta cocina con solo cuatro ingredientes y reproducirán un postre de alta pastelería con coliflor.

Habrá toda clase de juegos, como una partida a los bolos o al tragabolas, un escape room y hasta un homenaje al ‘Un, dos, tres’. Entre las novedades de la temporada, los aspirantes cuentan con una ventaja extra: el pin de la inmunidad infiel. Quien lo gane podrá utilizarlo cuando lo desee para librarse de la eliminación, pero este privilegio puede ser arrebatado por cualquiera de sus compañeros. En la primera prueba de cada programa, si alguno se atreve, puede retar a su propietario y quedarse con el pin de la inmunidad infiel siempre que haga un plato mejor que su rival. Si no obtiene la mejor calificación de los dos, el pin no cambiará de manos.

Ferran Adrià sigue revolucionando la gastronomía desde su Fundación El Bulli, un lugar que no falta en esta edición. En el Palacio Miramar de San Sebastián, el jurado homenajea al chef Martín Berasategui por sus 50 años de trayectoria. Los aspirantes convertirán las clásicas recetas asturianas en platos de altísima cocina en Casa Marcial, con la ayuda del chef Nacho Manzano, y aprenderán a llevar el ritmo de un chiringuito de playa en temporada alta en Cala Dúo.

También harán un viaje al pasado para descubrir qué comían nuestros antepasados en el yacimiento de Atapuerca y la riqueza del conjunto arqueológico romano de Baelo Claudia. Y rendirán un homenaje a los héroes de la Policía Nacional, celebrarán el Orgullo LGTBIQ+ y se unirán al 30º aniversario de la ONG Acción contra el Hambre, entre otros desafíos.