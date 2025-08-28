RTVE anuncia ya la fecha del estreno de 'MasterChef Celebrity 10' antes de lo previsto y con nuevo horario

Parece que TVE no quiere esperar más y comenzará septiembre con la que sin duda es su gran apuesta para este otoño. Así, según ha anunciado Alejandra Herranz en el 'Telediario 1', 'MasterChef Celebrity 10' llegará el próximo lunes 1 de septiembre a las 22:10 horas.

De esta forma, TVE lanza ya su gran apuesta como relevo de 'El Grand Prix', cuya última edición concluyó esta semana con su gran final después de haber sido uno de los grandes éxitos de este verano junto a 'Dog House' y 'Viaje al centro de la tele'.

Lo más llamativo de todo esto es que la presentación de 'MasterChef Celebrity 10' no se producirá hasta el jueves 4 de septiembre en el marco del FesTVal de Vitoria. Es decir, tres días después del estreno del programa en La 1 con lo que eso supone.

Con ello, el estreno de 'MasterChef Celebrity 10' se enfrentará a 'Renacer' en Antena 3, al lanzamiento de 'Pasaporte Pampliega' en Cuatro, al cine de Telecinco y a El Taquillazo de La Sexta.

Miguel Torres, Valeria Vegas, Charo Reina, Alejo Sauras, Necko Vidal, David Amor, Soraya Arnelas, Jorge Luengo, Masi Rodríguez, Valeria Ros, Mariló Montero, José Manuel Parada, Juanjo Bona, Torito, Rosa Benito y Mala Rodríguez son los concursantes que se pondrán los delantales y se batirán entre fogones para convertirse en el nuevo 'MasterChef Celebrity' de nuestro país.