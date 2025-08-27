'MasterChef Celebrity 10' calienta motores para su estreno en La 1 con una nueva promo que llega con aviso

Queda poco para que los fogones de 'MasterChef Celebrity' vuelvan a ponerse en marcha en La 1, y la cadena ya calienta motores para su gran estreno con un nuevo vídeo promocional. Con la llegada del talent culinario aún fechada para "muy pronto", TVE ha lanzado una promo en la que recuerda los rostros que se pondrán el delantal en esta nueva edición: desde Rosa Benito hasta José Manuel Parada.

Con la llegada del nuevo curso televisivo a la cadena pública, el desembarco de esta nueva edición de famosos del concurso de cocina es más que inminente. "Todos sabemos quiénes son. Vamos a descubrir en qué se convierten", adelanta el teaser lanzado en La 1 estos días para aumentar la expectación ante la que será su décima entrega.

'MasterChef Celebrity' repasa los concursantes de su décima edición en un nuevo vídeo promocional

"Sin atajos. Sin excusas. Sin trucos", advierte el nuevo vídeo promocional de 'MasterChef', dando pistas a la audiencia de la dureza de las pruebas y retos a las que los famosos de este año tendrán que enfrentarse en lo que promete ser "una temporada como nunca has visto". A su vez, TVE ha aprovechado para recordar el variado elenco que se colocará tras los fogones en esta edición, que pasa por personajes del mundo del corazón, cantantes y actores.

Todos sabemos quiénes son. Ahora vamos a descubrir en qué se convierten.



Sin atajos, sin excusas, sin trucos, en una temporada como nunca has visto 🔥



🍴#MCChefCelebrity 10, muy pronto GRAN ESTRENO en @La1_tve. pic.twitter.com/qpzefJxw1j — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 26, 2025

Miguel Torres, Valeria Vegas, Charo Reina, Alejo Sauras, Necko Vidal, David Amor, Soraya Arnelas, Jorge Luengo, Masi Rodríguez, Valeria Ros, Mariló Montero, José Manuel Parada, Juanjo Bona, Torito, Rosa Benito y Mala Rodríguez completan el casting de esta décima temporada, cuyo día de estreno en La 1 aún se desconoce.

Sin embargo, cabe destacar que la novena edición de 'MasterChef Celebrity' se estrenó en 2024 se estrenó el lunes 9 de septiembre, siendo la noche del lunes el día tradicional de emisión del talent culinario. Por lo que TVE podría apostar por estrenar esta nueva entrega el mismo lunes 1 de septiembre o esperar hasta el lunes 8, cuando David Broncano también regresa al access prime time con 'La Revuelta'.