Javier Ruiz tira de cifras y gráficos para desmentir a Feijóo en TVE por lo que dice de los pirómanos

Alberto Núñez Feijóo está en el centro del debate de este martes después de presentar su plan de 50 medidas contra los incendios entre las que aparece su propuesta de crear un "registro nacional de pirómanos" y que los que provocan incendios tengan una pulsera telemática para saber dónde se encuentran. De todo ello han debatido en 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz.

"El incendio político y el jugar con fuego lo ha servido Núñez Feijóo. Feijóo ha planteado un movimiento que intenta adelantar al Gobierno, que va a presentar un pacto de estado. Él se ha adelantado con un plan de 50 medidas y la medida estrella es la de un registro de pirómanos", recalcaba el presentador de 'Mañaneros 360' dando paso a un resumen de lo que dijo el líder del PP.

Tras ello, Javier Ruiz insistía en poner sobre la mesa todo lo que ha generado esta propuesta de Feijóo. "El PP cierra filas con él pese a que forestales y judiciales están diciendo esto ya existe o depende del arbitrio judicial. Este fuego ya se descubrió y ya está inventado y pese a ello, hoy el PP señala a los pirómanos y cierra filas con Feijóo", proseguía diciendo el periodista.

"El PP está señalando a los pirómanos, del último año computado el 0,51% de los incendios fue responsabilidad de pirómanos. La mayoría de los incendios son responsabilidad de administraciones, fundamentalmente autonómicas que no cuidan el monte, que no previenen el incendio", defendía Javier Ruiz echando por tierra el argumento del PP.

Javier Ruiz desmonta los argumentos del PP con cifras oficiales

Javier Ruiz explica con cifras los incendios en 'Mañaneros 360'

Pero lejos de quedarse ahí, minutos después, Javier Ruiz no dudó en desmontar la propuesta del PP con datos. "Hoy los agentes forestales están diciendo oigan ese no es el problema, están escuchando a militares diciendo ese no es el problema. Pero sobre todo hoy fuentes judiciales están diciendo que las cifras no dicen que los pirómanos sean el problema", incidía el presentador.

Así, Javier Ruiz demostraba con cifras que de los 2.994 incendios que se han producido este año en España, y que por culpa de la acción humana e imprudencias han habido 2.719 incendios. Pero intencionados, si uno toma el término generoso de pirómano como un incendio intencionado son solo 225. Por piromanía estrictamente son 15. Eso es lo que están diciendo las fuentes judiciales. Esto que es la excepción se está recetando para esto que es la norma, las cifras dicen que esto es la nada", sentenciaba.

"Se busca aplicar a la falta de gestión de los montes, a la falta de prevención lo que se diagnostica como piromanía. Es muy visual y gráfico verlo de otra manera. Solo el 0,51% de los incendios está provocado por pirómanos. Por cierto 0,51 pese a que Feijóo sigue sosteniendo que la mayoría, el 80% son por culpa de pirómanos", concluía el presentador de 'Mañaneros 360'. "Esa estadística no ha sido rectificada y no entiendo el por qué", añadía.