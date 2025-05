Exclusiva: Juanjo Bona da el gran salto de 'OT 2023' a concursante sorpresa de 'MasterChef Celebrity 10'

Los fogones de 'MasterChef Celebrity' están a punto de volver a encenderse con la grabación de la que será su décima edición. Por eso, TVE y Shine Iberia se encuentran cerrando todos los detalles del casting al que ahora se suma Juanjo Bona según ha podido saber El Televisero en exclusiva.

De esta forma, el cuarto finalista de 'Operación Triunfo 2023' volverá a la televisión como concursante de 'MasterChef Celebrity 10' dos años después de su paso por el talent musical de Amazon Prime Video y de haber sido el ganador de la primera edición de 'Jotalent' en Aragón TV.

Con su fichaje por 'MasterChef Celebrity 10', Juanjo Bona cumple al fin su sueño de participar en el talent de cocina de TVE. Pues cabe recordar que el cantante ya intentó concursar en la cuarta edición de 'MasterChef Junior' quedándose a las puertas.

El año pasado, Juanjo Bona ya dejó verse por 'MasterChef Celebrity 9' como invitado junto al resto de concursantes de 'OT 2023'. "Me dio mucha pena por que me gusta mucho cocinar pero la vida me llevó por otro lado y mi programa es Operación Triunfo", reconocía el aragonés antes de que Jordi Cruz le invitara a participar en la próxima edición, algo que ahora se hará realidad.

Juanjo Bona en 'MasterChef Celebrity 9'

Todos los concursantes de 'MasterChef Celebrity 10'

Juanjo Bona se suma así a la lista de concursantes de 'MasterChef Celebrity 10' en la que ya estaban confirmados Rosa Benito, Miguel Torres, Soraya Arnelas, Alejo Sauras y Quique Jiménez, 'Torito'. A ellos se suman tal y como avanzó Informalia, Valeria Vegas y José Manuel Parada y Mariló Montero según avanzamos en exclusiva.

A todos ellos hay que sumar el resto de fichajes que ahora ha podido saber El Televisero en exclusiva. Es el caso de los humoristas David Amor y Valeria Ros, la actriz y folclórica Charo Reina, el ilusionista Jorge Luengo, el músico y cantante Necko Vidal y la influencer y presentadora Masi Rodríguez ('OT 2023').