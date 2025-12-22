Cuántos programas tiene 'ARIA, locos por la ópera', el nuevo programa de TVE: De qué va, mecánica y premio

La 1 estrena este lunes 22 de diciembre una de sus grandes apuestas para esta Navidad. Aprovechando el descanso de 'La Revuelta' de David Broncano, la cadena pública lanza este lunes en la franja del access prime time a partir de las 21:45 horas 'ARIA, locos por la ópera', su nuevo talent musical, que a su vez será el telonero del capítulo final de 'ENA' (23:10 horas).

Con 'ARIA, locos por la ópera', La 1 de TVE quiere demostrar que la ópera no es aburrida y que puede ser un género que puede gustar a todos ahora que incluso Rosalía se ha animado con la lírica en su último álbum con el éxito de 'Berghain'.

Ruth Lorenzo se pone al frente de este exitoso formato internacional junto a Juanjo Bona. El concursante de 'OT 2023' debuta como presentador en La 1 para mostrar todo lo que sucede en el backstage de este formato que producirá Gestmusic Endemol.

'ARIA, locos por la ópera' no es solo un concurso de canto; es una competición donde importan la técnica, la pasión y la emoción. Un espectáculo visual y musical capaz de enganchar tanto a los melómanos como a quienes se acerquen a la ópera por primera vez.

Así es la mecánica de 'ARIA, locos por la ópera'

El formato se estructura como un gran evento televisivo concentrado en cuatro únicas galas. La competición comenzará con dos programas de presentación, en los que los aspirantes, divididos en dos grupos de cinco, competirán con actuaciones individuales ante el jurado. Al final de cada uno de estos dos programas, uno de ellos será eliminado.

La tensión aumentará en el tercer programa, la gran semifinal, donde los ocho intérpretes que sigan en el concurso deberán demostrar su versatilidad interpretando duetos líricos. Será una noche decisiva, ya que solo seis de ellos lograrán el pase a la gran final.

El jurado que valorará las actuaciones

Isabel Rey, Virginia Martínez y José Manuel Zapata, jurado de 'Aria, locos por la ópera'

Para valorar la excelencia y el crecimiento artístico de los participantes, 'ARIA, locos por la ópera' contará con un jurado de reconocido prestigio formado por la soprano Isabel Rey – quien, además, impartirá clases a los aspirantes y supervisará sus ensayos–, la directora de orquesta Virginia Martínez y el tenor y conferenciante José Manuel Zapata.

No obstante, la mecánica del programa introduce un giro sorprendente con la figura del jurado secreto, una estrella de la ópera cuya identidad permanecerá oculta durante toda la competición. Este misterioso juez no solo seguirá atentamente todas las actuaciones sin revelar su identidad, sino que ostentará un poder decisivo: será el encargado de elegir qué concursante es eliminado y quién sigue en el programa tras un duelo final a capela.

El programa contará con la música en directo de la Franz Schubert Filharmonia, una orquesta de primer nivel dirigida por el director Tomàs Grau, que acompañará cada actuación con la calidad y la fuerza que exige este repertorio.

El premio que se llevará el ganador

Además de la competición, el formato tiene una fuerte vocación divulgativa. El actor, pianista y divulgador Mario Marzo nos ayudará a entender el contexto y las historias detrás de las grandes óperas, haciendo el género accesible y comprensible para todos. El espectáculo se completará con actuaciones tan especiales como las de Ruth Lorenzo o Juanjo Bona, además de contar con artistas invitados que fusionarán el pop con la lírica.

Lo que está en juego en 'ARIA, locos por la ópera' es una oportunidad única para impulsar una carrera profesional. El ganador o ganadora no solo se alzará con el título, sino que recibirá un premio en metálico de 15.000 euros y un privilegio reservado para los más grandes: actuar en el prestigioso Festival de Música y Danza de Granada.

'ARIA, locos por la ópera' es un formato original creado por la productora de Países Bajos Medialane. Se han emitido tres temporadas en la cadena pública holandesa NPO1 y se prepara una cuarta. La española es la primera adaptación internacional y está producida por RTVE en colaboración con Gestmusic (Banijay Iberia).