Ruth Lorenzo presenta 'ARIA', la apuesta de TVE que releva a 'La Revuelta': "Yo no tengo faceta de presentadora"

RTVE da un paso más en su apuesta por la música con 'ARIA, locos por la ópera', un ambicioso talent show que busca acercar el género lírico a todos los públicos y derribar los clichés que lo rodean. El formato que cuenta con cuatro galas en total se estrena este lunes, 22 de diciembre en La 1 desde las 21:45 y hasta las 23:10 horas, en la franja que habitualmente ocupa 'La Revuelta', que hará un parón total por Navidad.
Diez cantantes con una sólida formación se enfrentarán a un exigente proceso artístico y emocional en cuatro galas que contarán con actuaciones en directo, introducciones didácticas y la participación de la Franz Schubert Filharmonia. En este escenario majestuoso —entre emoción, rigor y arias inolvidables— nos recibe Ruth Lorenzo, maestra de ceremonias del formato y una apasionada confesa de la ópera desde que, con apenas nueve años, vio cantar a Montserrat Caballé desde un lateral del Teatro Romea.
La cantante murciana comparte presentación con Juanjo Bona, encargado del backstage, un espacio donde los concursantes viven la tensión y la vulnerabilidad de cada gala. "Yo no tengo faceta de presentadora; soy la yo de mi casa", nos cuenta Ruth Lorenzo, que asegura que su prioridad es crear un ambiente cálido para unos artistas que, como ella en sus inicios, se enfrentan a un reto decisivo. Juanjo Bona, por su parte, acompaña a los participantes cuando están "a flor de piel", una labor que ambos comprenden bien tras haber surgido de talent shows. Juntos guían un formato que busca emocionar y, como dice Ruth entre risas, "hacer que la gente se vaya a dormir en la gloria".
La música sigue siendo un pilar para Televisión Española, algo que se refleja también en el Benidorm Fest, cuya nueva edición ya ha dado a conocer a sus candidatos. Ruth, que ha presentado varias ediciones del certamen, nos reconoce que ha podido echar un vistazo a algunas propuestas y que la selección promete variedad y calidad. Eso sí, evita señalar favoritos: “Siempre intentáis sacarme algo, pero no… tenemos que escuchar las canciones en directo. Ahí es donde se ve quién se crece y quién se acojona”, nos afirma divertida. Entre la ópera y el pop, Ruth Lorenzo vive un momento de plenitud artística que se refleja en cada palabra y en cada escenario que pisa.
De todo ello y mucho más, ha podido hablar este portal con Ruth Lorenzo durante la visita a Barcelona para la presentación de este nuevo programa de RTVE. La entrevista a continuación.
Ruth Lorenzo, estamos en el palco de 'Aria, locos por la ópera', el nuevo programa de Televisión Española. ¿Cómo estás?
RUTH - Muy feliz. Feliz de que estéis aquí visitándonos, que mostréis vuestro interés y contentísima de estar en un formato como este.
¿En qué momento llega la ópera a tu vida?
RUTH - Pues de muy jovencita, porque en mi casa se escuchaba mucho María Callas, Montserrat Caballé. Fueron mis maestras porque yo nunca pude tener clases de canto y aprendí a cantar con su música. Y mi primer concierto fue en el Teatro Romea, yo estaba de corrillo. El corrillo es que en el escenario principal se ha vendido todo, entonces al lado del escenario ponen unas sillas y tú ves al cantante de espaldas. Yo vi a Montserrat Caballé, que presentaba por primera vez a su hija Monsina como cantante y cantaron juntas ese día.
¿De qué año estamos hablando?
RUTH - Pues no me acuerdo el año. Yo tenía casi nueve años. O sea, imagínate. Y fíjate que yo recuerdo de ese concierto mirar al público. Claro, yo veía a Montserrat de espaldas y yo decía: "Algún día me van a mirar a mí así". Y ese fue el día que decidí que yo iba a ser cantante.
Y aquí estás presentando un programa de ópera.
RUTH - Presentando un programa de ópera, estrenando disco, cantando con una orquesta, habiendo hecho el homenaje de Tina Turner con Sinfónica. O sea, imagínate todo, ¿no? La vida.
¿Qué faceta de presentadora vamos a ver en este programa?
RUTH - Pues es que te voy a contar mi verdad para seguir viva. Yo no tengo faceta de presentadora, soy la yo de mi casa. Por ejemplo, cuando canto sí se me ve más metida en ese momento, pero presentando siento que estoy como en casa explicándole a todo el mundo qué es lo que va a suceder y jugando. Para mí es necesario estar cercana, es un momento en el que los concursantes están muy nerviosos, sé lo que están pasando. He pasado por esa situación en numerosas ocasiones. Entonces, para mí es importante que no se sientan en un entorno frío, que no se sientan juzgados, que se sientan queridos y eso es lo que más me importa, el bienestar de ellos y disfrutar con el público.
También vas a copresentar con Juanjo Bona. ¿Cómo es trabajar con él?
RUTH - Juanjo es lo más. A ver, yo tengo el marrón aquí. Claro, porque él está en el backstage. Entonces, los momentos de tensión que se puedan vivir en el escenario, pues no los vive él, sobre todo el momento de la expulsión, que es terrorífico. Pero su papel es muy importante porque realmente cuando los recibe, ellos están a flor de piel y él también sabe qué significa estar en un escenario y hacer eso. Los dos hemos salido de un talent show. Entonces, para mí, estar en este escenario con la orquesta, con el jurado y ser un poco la maestra de ceremonias es algo que siento que se me da bien y que me siento suelta haciéndolo.
Además, este programa tiene música en directo, siendo esto es una gran apuesta de Televisión Española.
RUTH - Sí, es que es eso. Yo muchas veces me quedo embobada y salgo de aquí mejor de lo que entro. Es curioso. De hecho vamos por el backstage: "Corre, corre, que hay que ir a arreglar no sé qué antes de entrar". Y es lo que decía antes, escuchas esta música y de repente parece que vas volando. Entonces es eso, un feelgood programa, un feelgood show, me siento bien. La gente va a dejar de tomar Diazepam para irse a dormir después de este programa. Se ve este programa, se queda en la gloria, disfruta, se divierte, se ríe, llora, siente, se emociona y a dormir.
Televisión Española apuesta por la música siempre, lo vemos también con el 'Benidorm Fest', salieron hace nada los candidatos. ¿Los has podido ver?
RUTH - Sí, he visto alguna cosita. La verdad que está muy guay. Hay buena lista de Spotify este año también.
Hay perfiles muy diferentes, ¿alguno que te llame la atención?
RUTH - No, no, me lo hacéis siempre, pero no. No, no vais a sacar nada de información de mí. (risas) Tenemos que escuchar también las canciones. Porque luego, por muy bien que cantes en directo, si llegas al escenario y te acojonas, que suele pasar, no puedes. Entonces creo que es importante ver ese momento en directo. Pero hay mucho potencial.
